Буцаев: Очень порадовало, что не было безразличных

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(1:0).

«Тяжёлая игра. Могу сказать только слова благодарности ребятам, проявили характер, показали, что он у них есть. Никого индивидуально выделять не буду, была именно индивидуальная победа.

Ошибки были, но они нивелировались за счёт самоотдачи и работы. Очень порадовало, что не было безразличных», — передает слова Буцаева Чемпионат.

После этого матча «Барыс» занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 7-ю очками в активе. В следующем поединке астанинская команда сыграет против «Салавата Юлаева» 16-го октября.