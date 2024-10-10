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    Буцаев: Очень порадовало, что не было безразличных

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    Главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:0).

    Вячеслав Буцаев — главный тренер «Барыса»
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    Вячеслав Буцаев — главный тренер «Барыса»

    «Тяжёлая игра. Могу сказать только слова благодарности ребятам, проявили характер, показали, что он у них есть. Никого индивидуально выделять не буду, была именно индивидуальная победа.

    Ошибки были, но они нивелировались за счёт самоотдачи и работы. Очень порадовало, что не было безразличных», — передает слова Буцаева Чемпионат.

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    • После этого матча «Барыс» занимает последнее 12-е место в таблице Востока с 7-ю очками в активе. В следующем поединке астанинская команда сыграет против «Салавата Юлаева» 16-го октября.

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