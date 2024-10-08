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    «Витязь» на чужой площадке обыграл «Сочи» в матче КХЛ

    «Сочи» — «Витязь»: счет матча 2:4, обзор голов

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    «Витязь» одолел «Сочи» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Иван Савчик — игрок «Витязя»
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    Иван Савчик — игрок «Витязя»

    В составе подмосковной команды дублем отметился Иван Савчик, а по голу записали на свой счет Дмитрий Бучельников и Фредерик Готье.

    У «Сочи» шайбы забросили Тимур Хафизов и Артур Тянулин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» — «Витязь» (Московская область) — 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
    Голы: Бучельников — 2 (Чехович, Рой), 7:31 — 0:1. Савчик — 2 (Чивилев, Цицюра), 17:32 — 0:2. Готье — 5 (бол., Бучельников, Рой), 34:26 — 0:3. Хафизов — 6 (Волков, Авершин), 55:03 — 1:3. Тянулин — 4 (Попов), 55:43 — 2:3. Савчик — 3 (п.в., Воронков), 59:58 — 2:4Вратари: Иванов (58:47 — 59:58) — ШикинБроски: 38 (4+17+17) — 33 (22+7+4)Штраф: 6 — 8

    После этого матча «Витязь» занимает 9-е место в таблице Запада с 12-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 11-й позиции (10).

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