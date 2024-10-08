«Сочи» — «Витязь»: счет матча 2:4, обзор голов

Иван Савчик — игрок «Витязя» Фото: globallookpress.com
В составе подмосковной команды дублем отметился Иван Савчик, а по голу записали на свой счет Дмитрий Бучельников и Фредерик Готье.
У «Сочи» шайбы забросили Тимур Хафизов и Артур Тянулин.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» — «Витязь» (Московская область) — 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
Голы: Бучельников — 2 (Чехович, Рой), 7:31 — 0:1. Савчик — 2 (Чивилев, Цицюра), 17:32 — 0:2. Готье — 5 (бол., Бучельников, Рой), 34:26 — 0:3. Хафизов — 6 (Волков, Авершин), 55:03 — 1:3. Тянулин — 4 (Попов), 55:43 — 2:3. Савчик — 3 (п.в., Воронков), 59:58 — 2:4Вратари: Иванов (58:47 — 59:58) — ШикинБроски: 38 (4+17+17) — 33 (22+7+4)Штраф: 6 — 8
После этого матча «Витязь» занимает 9-е место в таблице Запада с 12-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 11-й позиции (10).