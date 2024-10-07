Квартальнов назвал причину поражения в матче с «Сочи»

Главный тренер минского «Динамо»посетовал, что его игрокам не хватает мастерства, чтобы реализовывать свои моменты. В этом и есть причина поражения от «Сочи» (2:3).

«Много бросаем, немного прошлая игра как-то сказывается. Перебросали, но пустота в атаке. Нет такого, чтобы под воротами закрыть вратаря. Ребята старались, владели инициативой. Второй период хороший, но всего одна вымученная шайба. Хороший гол, там закрыли. Всё-таки в атаке нам надо получше сыграть.

— Говорите про реализацию, но всё же были некоторые изменения в звеньях, в атакующей линии. На ваш взгляд, чего не хватает "Динамо", чтобы вновь начать много забивать?

— Мастерства. У нас достаточно мастеровитых ребят, но они, к сожалению, пропали.

У нас есть преимущество, но тут нужно забить рабочие голы. Где-то под воротами сыграть. К сожалению, у нас немного пустовато. Гол надо заслужить. Реализация ушла и будет приходить с тележным скрипом», — цитирует Квартальнова пресс-служба «Сочи» на официальном сайте.