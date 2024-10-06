ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамар Николсон — автор дубля в ворота «Ростова» Долгожданная победа. Удивительный разгром «Ростова» в Москве
  • 00:04
    • «Реал» дома уверенно обыграл «Вильярреал»
  • 23:46
    • Хет-трик Тюрама обеспечил «Интеру» победу над «Торино»
  • 21:10
    • «Рубин» одолел «Ахмат» в матче РПЛ
  • 21:02
    • «Спартак» разгромил «Ростов» в матче РПЛ
  • 19:01
    • «Арсенал» одержал волевую победу над «Саутгемптоном»
    Все новости спорта

    Разин о победе «Металлурга»: Тяжелая вышла встреча, нервная

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Спартак
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился мнением об игре своей команды в матче КХЛ против «Спартака» (5:2).

    Андрей Разин — главный тренер «Металлурга»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Разин — главный тренер «Металлурга»

    «Тяжелая вышла встреча, нервная — но хорошо, что выиграли, нам такие матчи нужны. Мы выступили дисциплинированно, несмотря на такое количество удалений. Ребята молодцы, едем дальше.

    Могли ли мы недонастроиться на сегодняшнюю игру? Точно не в нашем состоянии, потому что мы далеко не на том месте сейчас, как хотелось бы. Встреча с ЦСКА показала, что после счёта 0:7 в третьем периоде мы не перестали играть по заданию. Да, сегодня было не самое лучшее начало, но потом настрой был хороший», — приводит слова Разина пресс-служба «Спартака» на официальном сайте клуба.

  • «Сибирь» — в тройке Востока, первая тренерская отставка, серия «Ак Барса», травма Кузнецова
  • КХЛ: обзор четвертой игровой недели
  • 30/09/2024

    • После этого матча «Металлург» занимает 6-е место в таблице Востока с 12-ю очками в активе. В следующем поединке магнитогорская команда сыграет против московского «Динамо» 8-го октября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто окажется победителем в московском дерби?
  • «Динамо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Ждем много голов
  • «Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Манчестер Юнайтед» снова не выиграет?
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 6 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Алавес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ницца — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фиорентина — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие