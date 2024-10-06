Разин о победе «Металлурга»: Тяжелая вышла встреча, нервная

Главный тренерподелился мнением об игре своей команды в матче КХЛ против(5:2).

«Тяжелая вышла встреча, нервная — но хорошо, что выиграли, нам такие матчи нужны. Мы выступили дисциплинированно, несмотря на такое количество удалений. Ребята молодцы, едем дальше.

Могли ли мы недонастроиться на сегодняшнюю игру? Точно не в нашем состоянии, потому что мы далеко не на том месте сейчас, как хотелось бы. Встреча с ЦСКА показала, что после счёта 0:7 в третьем периоде мы не перестали играть по заданию. Да, сегодня было не самое лучшее начало, но потом настрой был хороший», — приводит слова Разина пресс-служба «Спартака» на официальном сайте клуба.

После этого матча «Металлург» занимает 6-е место в таблице Востока с 12-ю очками в активе. В следующем поединке магнитогорская команда сыграет против московского «Динамо» 8-го октября.