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    Буцаев прокомментировал поражение от «Спартака»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Спартак
    Главный тренер «Барыса» Вячеслав Буцаев считает, что его команде не хватило сил и опыта в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:4).

    Вячеслав Буцаев
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    Вячеслав Буцаев

    «Соперника с победой. Сыграли мы лучше, чем в предыдущем матче, создали моменты, могли перевернуть игру. Потихоньку движемся в том направлении, в котором хотели бы. Будем улучшать мастерство.

    Бурдасов забивает второй матч подряд, как‑то по‑особенному его настраивали? Пару раз мы с ним общались. Он сам все понимает. Не буду рассказывать все детали. Работа ведется со всеми игроками.

    Чего не хватило, чтобы сравнять счёт? Мастерства, опыта, сил. Нет одного конкретного качества. У нас были неплохие моменты. Не все сразу. Мы улучшаем физические кондиции, игру. На вливание новых игроков требуется время», — сказал Буцаев «Матч ТВ».

    Сейчас «Барыс» идет последним на «Востоке» с 5 очками.

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