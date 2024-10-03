Буцаев прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный тренер «Барыса»считает, что его команде не хватило сил и опыта в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:4).

«Соперника с победой. Сыграли мы лучше, чем в предыдущем матче, создали моменты, могли перевернуть игру. Потихоньку движемся в том направлении, в котором хотели бы. Будем улучшать мастерство.

Бурдасов забивает второй матч подряд, как‑то по‑особенному его настраивали? Пару раз мы с ним общались. Он сам все понимает. Не буду рассказывать все детали. Работа ведется со всеми игроками.

Чего не хватило, чтобы сравнять счёт? Мастерства, опыта, сил. Нет одного конкретного качества. У нас были неплохие моменты. Не все сразу. Мы улучшаем физические кондиции, игру. На вливание новых игроков требуется время», — сказал Буцаев «Матч ТВ».

Сейчас «Барыс» идет последним на «Востоке» с 5 очками.