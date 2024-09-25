Разин о неудачной игре «Металлурга»: Прошу болельщиков это пережить

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:4).

«Мы весь матч играли хорошо. После 20 бросков в створ во втором периоде надо умудриться его проиграть со счетом 0:3. Прошу болельщиков это пережить. Если в первые игры у команды не все получалось по содержанию, то сейчас игра есть.

Надо этот отрезок перетерпеть. Ребята все понимают и стараются. Наш потенциал — это большинство. Не сказать, что оно совсем плохое. Моменты есть, но не хватает фарта. Макар Хабаров подхватил вирус. Завтра он только начнет тренироваться с зала. У Артема Минулина усугубился диагноз. Добавилась еще неделя. Теперь будет четыре», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Металлург» занимает 9-е место в таблице Востока с 6-ю очками в активе. В следующем матче команда сыграет против «Ак Барса» 27-го сентября.