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    Зубов о поражении «Сочи»: В зачет можно занести третий период

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Ак Барс
    Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против «Ак Барса» (2:5).

    Сергей Зубов — главный тренер «Сочи»
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    Сергей Зубов — главный тренер «Сочи»

    «В зачет можно занести третий период, ребята очень старались, но было уже поздно. Соперник немного ослабил давление. В целом, ребята должны выходить и понимать, что они на льду не просто так. Сегодня группа молодых ребят дала пример, как надо выходить и биться за эмблему и команду.

    У Тимура Хафизова была особая мотивация? Он последние несколько игр регулярно рвётся в бой и проявляет свои лидерские качества, сегодня — не исключение. Тимур выходил и три на пять сегодня, он может быть использован в любой ситуации.

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    • Игроки "Сочи" не были готовы к давлению "Ак Барса"? Здесь некоторые игроки допустили ряд ошибок, после которых и произошли голы. Не буду называть фамилии, они прекрасно об этом знают. Переживать надо за команду и результат», — сказал Зубов пресс-службе «Ак Барса».

    После этого матча «Сочи» занимает последнее 11-е место в таблице Западной конференции с 4 очками в активе. В следующей встрече подопечные Зубова сыграют против «Сибири» 24-го сентября.

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