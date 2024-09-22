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    Тренер «Амура» после поражения от «Динамо»: Есть претензии к некоторым экземплярам

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    Главный тренер хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов раскритиковал команду после домашнего поражения от московского «Динамо» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Было много сумбура, ненужных вещей. Парни горели, этого не отнимешь. Ключевой момент — индивидуальная ошибка в обороне, когда игроку дали принять и бросить. А так, равный матч, обе команды бились в кровь. Очень мало голов у нас, это портит всю картину.

    Есть претензии к некоторым экземплярам. Будем решать, какой состав в следующем матче будет. Есть претензии к некоторым людям — в одной смене три потери. Это неприемлемая вещь.

    Чего не хватает команде? Забитых голов. Сегодня мы вынуждены играть в рабочий хоккей, так как пауза затянулась. И кто продолжал играть в свой хоккей, который у него в голове, а не тот, который мы планировали, играл безобразно.

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    • Я бы не сказал, что провальный старт, но забуксовали это точно. Есть положительные моменты, а есть моменты, над которыми надо работать. Мы стараемся работать, но с нашим графиком игр это сложно. Мы очень мало забиваем, так что повторюсь, у меня очень большие претензии к игрокам атаки. Мы одна из слабейших команд по реализации моментов, это очень большая проблема», — приводит слова Мартемьянова «Матч ТВ».

    В следующем матче «Динамо» сыграет 24 сентября с «Барысом», а «Амур» в тот же день встретится с ЦСКА.

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