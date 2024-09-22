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    • «Динамо» выиграло у «Амура» в Хабаровске
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    «Динамо» выиграло у «Амура» в Хабаровске

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Динамо
    Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Амуром» в рамках выездного матча регулярного чемпионата КХЛ.

    Артем Ильенко
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    Артем Ильенко

    Игра в Хабаровске завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

    На результативный бросок нападающего хозяев Александра Хохлачева столичный клуб ответил заброшенными шайбами Седрика Пакетта и Артема Ильенко.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции — 6 очков. «Амур» находится на 10-й строчке на Востоке — 4 очка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Москва) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Хохлачев — 1 (Мищенко), 30:38 — 1:0. Пакетт — 3 (бол., Гусев, Менелл), 37:58 — 1:1. Ильенко — 2 (Римашевский, Кудрявцев), 43:52 — 1:2Вратари: Бобков (59:12 — 59:47, 59:52) — МискаШтраф: Бобков (59:12 — 59:47, 59:52) — МискаБроски: 23 (5+8+10) — 26 (13+8+5)

    В следующем матче «Динамо» сыграет 24 сентября с «Барысом», а «Амур» в тот же день встретится с ЦСКА.

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