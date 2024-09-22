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    Кудашов о возможном увольнении: Под нами всегда стул шатается, это рабочие моменты

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Динамо КХЛ
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Амуром» (2:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ признался, что не переживает по поводу возможного увольнения.

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Динамо» в новом сезоне потерпело уже пять поражений и одержало до сих пор лишь три победы.

    «Под тренерами стул шатается, когда еще игры не начались. Под нами всегда стул шатается. Эти ситуации постоянно, просто вы их не замечаете.

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    • Это рабочие моменты, мы пытаемся их исправлять. Работа тренерского штаба такая, что мы постоянно должны этим заниматься — исправлять проблемы», — сказал Кудашов, слова которого приводит «Матч ТВ».

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    В следующем матче «Динамо» сыграет 24 сентября с «Барысом», а «Амур» в тот же день встретится с ЦСКА.

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