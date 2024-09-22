Кудашов о возможном увольнении: Под нами всегда стул шатается, это рабочие моменты

Алексей Кудашов Фото: globallookpress.com
«Динамо» в новом сезоне потерпело уже пять поражений и одержало до сих пор лишь три победы.
«Под тренерами стул шатается, когда еще игры не начались. Под нами всегда стул шатается. Эти ситуации постоянно, просто вы их не замечаете.
Это рабочие моменты, мы пытаемся их исправлять. Работа тренерского штаба такая, что мы постоянно должны этим заниматься — исправлять проблемы», — сказал Кудашов, слова которого приводит «Матч ТВ».
В следующем матче «Динамо» сыграет 24 сентября с «Барысом», а «Амур» в тот же день встретится с ЦСКА.