Вайсфельд об игре Хмелевского и Ливо: Ты берешь попкорн и видишь этих двоих

Известный функционерподелился мнением об игре легионеровна старте нынешнего сезона КХЛ.

«Как мне Ремпал? Он всё равно получше (выглядит). Нужно понимать, что человек приехал в другую страну, начался летний хоккей, в который за океаном никогда не играют, так как начинают позже.

Другой вопрос: Ливо и Хмелевски выделяются, а Ремпал и Тодд… посмотрим. Например, ты смотришь на игру Буше и видишь: вот он — Буше. Есть люди, которые выделяются: например, Хмелевски и Ливо. Ты берёшь попкорн и видишь этих двоих. А тех двоих ты видишь только тогда, если приехал на них смотреть. Но я не говорю, что они плохо играют.

Всегда хочется, чтобы легионеры были прямо топ. Сейчас невозможно пригласить топовых россиян к себе в команду: либо они в НХЛ, либо в клубах-олигархах. За счёт чего ты можешь бороться с сильными командами? За счёт правильной селекции с легионерами.

Ливо и Хмелевски поднимают команду на более высокий уровень, а эти двое ребят — это пока хорошие хоккеисты. Но не исключаю, что они разыграются и к тому же плей-офф будут играть сильно», — сказал Вайсфельд в программе КХЛ «На связи».

В нынешнем сезоне Хмелевски провел за «Салават Юлаев» 5 матчей, забросил 3 шайбы и сделал голевую передачу. Ливо принял участие в 5-и встречах и набрал 6 (2+4) очков.