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    Кравец: Реализация нас подводит, но за команду не стыдно

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Сибирь
    Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец подвел итог матча против «Сибири» (1:3).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Мы ожидали, что "Сибирь" на подъёме, играют дома, много зрителей, будут атаковать. Первый период мы достаточно хорошо отыграли, по броскам, по-моему, победили, моменты были у нас. Реализация нас подводит. Сегодня, конечно, не было стыдно за команду. Во Владивостоке просто провалили игру. Так выступать нельзя.

    Сегодня вся команда билась, забивать нужно большинство, реализовывать моменты и лучше выходить в обороне. Направляемся домой, поездка была непростая, дома будем пытаться исправить ситуацию», — цитирует Кравца «Чемпионат».

    «Сибирь» с 8 баллами поднялась на второе место в таблице Восточной конференции. «Куньлунь» с 6 очками идет на шестой строчке Запада.

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