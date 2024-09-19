Кравец: Реализация нас подводит, но за команду не стыдно

Главный тренерподвел итог матча против(1:3).

«Мы ожидали, что "Сибирь" на подъёме, играют дома, много зрителей, будут атаковать. Первый период мы достаточно хорошо отыграли, по броскам, по-моему, победили, моменты были у нас. Реализация нас подводит. Сегодня, конечно, не было стыдно за команду. Во Владивостоке просто провалили игру. Так выступать нельзя.

Сегодня вся команда билась, забивать нужно большинство, реализовывать моменты и лучше выходить в обороне. Направляемся домой, поездка была непростая, дома будем пытаться исправить ситуацию», — цитирует Кравца «Чемпионат».

«Сибирь» с 8 баллами поднялась на второе место в таблице Восточной конференции. «Куньлунь» с 6 очками идет на шестой строчке Запада.