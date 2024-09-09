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    «Торпедо» уверенно победило «Автомобилист»

    «Торпедо» — «Автомобилист»: счет матча 3:1, обзор

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Автомобилист
    В матче регулярного чемпионата КХЛ нижегородское «Торпедо» было сильнее «Автомобилиста» из Екатеринбурга — 3:1.

    «Торпедо»
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    «Торпедо»

    В команде Игоря Ларионова шайбы забрасывали Сергей Гончарук, Кирилл Воронин и Деннис Ян.

    Единственная шайба у гостей на счету Данила Романцева.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Гончарук — 1 (Кирсанов), 7:56 — 1:0. Воронин — 1 (Белевич), 36:23 — 2:0. Романцев — 1 (Каштанов, Денежкин), 41:23 — 2:1. Ян — 1 (Воронин, Силаев), 52:18 — 3:1Вратари: Бочаров — Галкин (56:03 — 59:03, 59:22)Броски: 32 (11+11+10) — 34 (7+5+22)Штраф: 10 — 12

    «Торпедо» после трех матчей с 3 очками занимает 7-е место на «Западе». «Автомобилист» набрал 4 очка за три встречи и идет вторым на «Востоке».

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