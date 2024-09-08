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    «Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Трактор»

    «Салават Юлаев» — «Трактор»: счет матча 2:1 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Трактор
    «Салават Юлаев» одолел «Трактор» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Александр Хмелевски — нападающий «Салавата Юлаева»
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    Александр Хмелевски — нападающий «Салавата Юлаева»

    В основное время матча команды обменялись голами. Сначала нападающий «Трактора» Максим Шабанов, реализовав штрафной бросок.

    У «Салавата Юлаева» шайбу забросил Джош Ливо.

    Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказались хозяева. Победный бросок на счету все того же Ливо.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
    Голы: Шабанов — 1 (ШБ.), 06:43 — 0:1. Ливо — 1 (Хмелевски, Тодд), 16:12 — 1:1Победный буллит: Джош ЛивоВратари : 27 (15+7+5+0) — 37 (7+18+12+0)Штраф: 2 — 4

    После этого матча «Салават Юлаев» занимает 5-е место в таблице Востока с 4 очками в активе. «Трактор» — на 6-й позиции (3 балла).

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