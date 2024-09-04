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    «Северсталь» уверенно выиграла у «Торпедо»

    «Торпедо» — «Северсталь»: счет матча 0:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Торпедо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» на выезде обыграла «Торпедо» со счетом 3:0.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    Авторами заброшенных шайб стали Данил Аймурзин, который отметился дублем, и Алексей Кручинин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Аймурзин — 1 (Пилипенко), 3:22 — 0:1. Аймурзин — 2 (Пилипенко, Т. Давыдов), 31:04 — 0:2. Кручинин — 1 (п.в., Барберио), 59:30 — 0:3Нереализованный буллит: Линч (Торпедо), 21:36 (Вратарь)Вратари: Кульбаков (55:24 — 55:58, 57:17 — 59:30) — СамойловШтраф: 2 — 6Броски: 29 (5+14+10) — 29 (10+12+7)

    Уже в пятницу «Северсталь» на выезде сыграет с московским «Динамо». «Торпедо» в субботу примет «Ак Барс».

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