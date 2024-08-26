Вей о переходе в «Авангард»: У команды хорошие шансы на победу в Кубке Гагарина

Нападающийвысказался о переходе в стан омиче, подписав контракт до конца сезона 2024/2025.

«Мог оказаться в "Авангарде" прошлой осенью, но трансфер сорвался? Вообще, я изначально отправился туда, потому что хотел попробовать что-то новое. Мне понравилось там жить. Но хоккей в России, конечно, лучше, поэтому я и вернулся в страну, где провёл до этого несколько лет.

Ситуация с запретом на переход получилась странной. Так получилось из-за того, что в Германии клубы, если подписывают легионера, не могут заменить его на другого иностранца в течение сезона. Я поговорил с руководством команды. Тяжело было это пережить, но что есть, то есть.

Попасть в "Авангард" — это отличная возможность стать частью хорошей команды, возможность побеждать. Это и стало главной причиной, побудившей меня вернуться в Россию. Я нахожусь в прекрасной команде, у которой хорошие шансы на победу в Кубке Гагарина», — приводит слова Вея AllHockey.Ru.

Ранее нападающий выступал в КХЛ за «Барыс», ЦСКА и СКА. Всего Вей провел в Континентальной лиге 241 матч, забросил 91 шайбу и сделал 171 голевую передачу.