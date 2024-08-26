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    Вей о переходе в «Авангард»: У команды хорошие шансы на победу в Кубке Гагарина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Авангард КХЛ
    Нападающий «Авангарда» Линден Вей высказался о переходе в стан омиче, подписав контракт до конца сезона 2024/2025.

    Линден Вей — нападающий «Авангарда»
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    Линден Вей — нападающий «Авангарда»

    «Мог оказаться в "Авангарде" прошлой осенью, но трансфер сорвался? Вообще, я изначально отправился туда, потому что хотел попробовать что-то новое. Мне понравилось там жить. Но хоккей в России, конечно, лучше, поэтому я и вернулся в страну, где провёл до этого несколько лет.

    Ситуация с запретом на переход получилась странной. Так получилось из-за того, что в Германии клубы, если подписывают легионера, не могут заменить его на другого иностранца в течение сезона. Я поговорил с руководством команды. Тяжело было это пережить, но что есть, то есть.

    Попасть в "Авангард" — это отличная возможность стать частью хорошей команды, возможность побеждать. Это и стало главной причиной, побудившей меня вернуться в Россию. Я нахожусь в прекрасной команде, у которой хорошие шансы на победу в Кубке Гагарина», — приводит слова Вея AllHockey.Ru.

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  • 28/07/2024

    • Ранее нападающий выступал в КХЛ за «Барыс», ЦСКА и СКА. Всего Вей провел в Континентальной лиге 241 матч, забросил 91 шайбу и сделал 171 голевую передачу.

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