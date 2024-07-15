Агент — о возвращении Кузнецова в Россию: Пока об этом вообще рано говорить

Агент, представляющий интересы нападающего, прокомментировал информацию о возможном переходе форварда в

«На сегодняшний день пока об этом вообще рано говорить, потому что он на действующем контракте в НХЛ и думает о том, где может продолжить карьеру там.

Если там что-то пойдет не так и ситуация с его энхаэловскими перспективами изменится, ему будет некомфортно, то, естественно, мы обратим свой взор на КХЛ. Конечно, его не может устраивать все в Каролине», — приводит слова Бабаева ТАСС.

В минувшем сезоне Кузнецов провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очков. В 10 играх плей-офф хоккеист набрал 6 (4+2) очков.