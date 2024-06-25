Ротенберг объяснил, почему в СКА решили расторгнуть контракт с Мичковым

Главный тренерпрокомментировал расторжение контракта с нападающим

«Матвей Мичков уезжает в "Филадельфию". Мы тщательно проанализировали ситуацию и приняли решение пойти навстречу Матвею.

Кроме того, мы с большим уважением относимся к памяти его отца, который работал в СКА. Он сделал многое для развития таланта своего сына. Знаем, что Андрей Мичков мечтал, чтобы Матвей однажды сыграл в НХЛ. Мы не будем чинить препятствий для реализации этой мечты.

Важно, что в КХЛ Матвей хочет играть только за СКА, права на игрока остаются у нашего клуба. Мы будем готовы всегда протянуть Мичкову руку помощи и желаем ему удачи», — написал Ротенберг в своем телеграм-канале.

Мичков подпишет 3-летний контракт новичка с «Филадельфией». В прошлом сезоне форвард провел 47 матчей за «Сочи» и набрал 41 (19+22) очко.