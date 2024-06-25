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    • Официально: Мичков покинул СКА и перешел в «Филадельфию»
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    Ротенберг объяснил, почему в СКА решили расторгнуть контракт с Мичковым

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    Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал расторжение контракта с нападающим Матвеем Мичковым.

    Матвей Мичков
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    Матвей Мичков

    «Матвей Мичков уезжает в "Филадельфию". Мы тщательно проанализировали ситуацию и приняли решение пойти навстречу Матвею.

    Кроме того, мы с большим уважением относимся к памяти его отца, который работал в СКА. Он сделал многое для развития таланта своего сына. Знаем, что Андрей Мичков мечтал, чтобы Матвей однажды сыграл в НХЛ. Мы не будем чинить препятствий для реализации этой мечты.

    Важно, что в КХЛ Матвей хочет играть только за СКА, права на игрока остаются у нашего клуба. Мы будем готовы всегда протянуть Мичкову руку помощи и желаем ему удачи», — написал Ротенберг в своем телеграм-канале.

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    • Мичков подпишет 3-летний контракт новичка с «Филадельфией». В прошлом сезоне форвард провел 47 матчей за «Сочи» и набрал 41 (19+22) очко.

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