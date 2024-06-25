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    Бриер: Мы признательны СКА за то, что позволили Мичкову осуществить мечту — играть в НХЛ

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    Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер высказался о скором подписании контракта с российским нападающим Матвеем Мичковым.

    Матвей Мичков
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    Матвей Мичков

    «Филадельфия была проинформирована об освобождении Матвея Мичкова от контракта в КХЛ с клубом СКА. Мы, безусловно, рады этой новости и с нетерпением ждем возможности снова связаться с представителями Матвея в ближайшие дни.

    Кроме того, мы признательны СКА за то, что позволили Матвею Мичкову осуществить мечту — играть в НХЛ», — сказал Бриер пресс-службе «Филадельфии».

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  • 20/06/2024

    • Ранее СКА объявил о расторжении контракта с Матвеем Мичковым. В прошлом сезоне форвард выступал за «Сочи» на правах аренды, где провел 47 матчей и набрал 41 (19+22) очков.

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