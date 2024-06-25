Бриер: Мы признательны СКА за то, что позволили Мичкову осуществить мечту — играть в НХЛ

Генеральный менеджервысказался о скором подписании контракта с российским нападающим

«Филадельфия была проинформирована об освобождении Матвея Мичкова от контракта в КХЛ с клубом СКА. Мы, безусловно, рады этой новости и с нетерпением ждем возможности снова связаться с представителями Матвея в ближайшие дни.

Кроме того, мы признательны СКА за то, что позволили Матвею Мичкову осуществить мечту — играть в НХЛ», — сказал Бриер пресс-службе «Филадельфии».

Ранее СКА объявил о расторжении контракта с Матвеем Мичковым. В прошлом сезоне форвард выступал за «Сочи» на правах аренды, где провел 47 матчей и набрал 41 (19+22) очков.