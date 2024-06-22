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    Маккиннон: Ничушкин — один из лучших игроков в лиге

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Колорадо Эвеланш
    Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон выразил надежду на скорое возвращение российского форварда Валерия Ничушкина в состав «лавин».

    Валерий Ничушкин
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    Валерий Ничушкин

    «Мы просто надеемся, что он справится со всем и получит помощь. Он отличный парень и товарищ по команде. Мы все его любим. Очевидно, что то, через что он проходит, — это нечто большее, чем просто игра. Но мы определенно скучаем по нему.

    Он великолепен. Он один из лучших игроков в лиге, играющих и в защите, и в нападении. На его счету было девять голов (в восьми матчах плей-офф), когда мы его потеряли. Огромная дыра, но мы вернемся в следующем сезоне и, надеюсь, он останется с нами до конца своей карьеры» — приводит слова Маккинона The Score.

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