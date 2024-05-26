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    Швеция победила Канаду и завоевала бронзовые медали

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Швеции Сборная Канады
    В матче за третье место на чемпионате мира по хоккею 2024 года Швеция переиграла Канаду со счетом 4:2.

    Швеция
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    Швеция

    Дубль в составе победителей оформил Карл Грундстрем. По одной шайбе забросили Эрик Карлссон и Маркус Юханссон.

    За сборную Канады отличились Дилан Козенс и Пьер-Люк Дюбуа.

    Чемпионат мира. Матч за 3-е место
    Швеция — Канада — 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
    Голы: Грундстрем — 2 (Лин. Юханссон, Далин), 12:05 — 1:0. Козенс — 9 (Олексяк, Манджапане), 22:41 — 1:1. Дюбуа — 4 (Хагель, Таварес), 44:18 — 1:2. Карлссон — 6 (Бураковски, М. Юханссон), 49:35 — 2:2. Грундстрем — 3, 53:42 — 3:2. М. Юханссон — 5 (п.в., Бродин), 59:55 — 4:2Вратари: Густавссон — БиннингтонБроски: 33 (7+9+17) — 22 (4+10+8)Штраф: 2 — 4
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