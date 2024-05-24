Генменеджер «Колорадо» об отстранении Ничушкина: Есть вещи, которые необходимо соблюдать

Генеральный менеджервысказался об отстранении нападающего командыиз-за провального теста на наркотики.

«Мы стараемся, чтобы Вэл делал то, что ему нужно для заботы о себе. Этот парень чертовски хороший хоккеист, но играть в этой лиге — это привилегия. И когда ты подписываешь этот контракт, есть вещи, которые необходимо соблюдать.

Надеюсь, что в следующие шесть месяцев Вэл приведет себя в порядок», — сказал Макфарленд Denver Post.

Напомним, что Ничушкина отстранили от игры в НХЛ на 6 месяцев без сохранения зарплаты. форвард попал в третий этап программы помощи игрокам Национальной хоккейной лиги.