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    Генменеджер «Колорадо» об отстранении Ничушкина: Есть вещи, которые необходимо соблюдать

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Колорадо Эвеланш
    Генеральный менеджер «Колорадо» Крис Макфарленд высказался об отстранении нападающего команды Валерия Ничушкина из-за провального теста на наркотики.

    Валерий Ничушкин — нападающий «Колорадо»
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    Валерий Ничушкин — нападающий «Колорадо»

    «Мы стараемся, чтобы Вэл делал то, что ему нужно для заботы о себе. Этот парень чертовски хороший хоккеист, но играть в этой лиге — это привилегия. И когда ты подписываешь этот контракт, есть вещи, которые необходимо соблюдать.

    Надеюсь, что в следующие шесть месяцев Вэл приведет себя в порядок», — сказал Макфарленд Denver Post.

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