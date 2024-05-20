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    Словакия уступила Латвии по буллитам, Швейцария проиграла Канаде

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2024 Сборная Словакии Сборная Латвии Сборная Швейцарии Сборная Канады
    Завершились два матча чемпионата мира по хоккею.

    Дилан Козенс
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    Дилан Козенс

    Словакия проиграла Латвии по буллитам со счетом 2:3.

    За словаков забивали Мартин Поспишил и Петер Чехларик. У латышей голы на счету Ральфса Фрейбергса и Оскара Цибульскиса.

    ЧМ-2024
    Словакия — Латвия — 2:3 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Фрейбергс — 1 (Индрашис, Рих. Букартс), 18:39 — 0:1. Поспишил — 3 (Регенда, Иван), 42:06 — 1:1. Цегларик — 2 (Слафковски, Гривик), 58:16 — 2:1. Цибульскис — 1 (Индрашис), 58:40 — 2:2Победный буллит: ЛокмелисВратари: Главай — ГудлевскисБроски: 43 (20+10+12+1) — 43 (8+14+10+11)Штраф: 10 — 10

    В группе В Словакия идет на четвертом месте с 12 очками. Латвия (9) — пятая.

    Швейцария потерпела поражение от Канады — 2:3.

    Две шайбы у победителей на счету Дилана Козенса, еще одна у Ника Пола.

    У Швейцарии отличились Кевин Фиала и Ромен Лёффель.

    ЧМ-2024
    Швейцария — Канада — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
    Голы: Козенс — 5 (бол., Таварес, Манджапане), 1:42 — 0:1. Фиала — 4 (бол., Хишир, Йоси), 11:15 — 1:1. Леффель — 2 (Тюркауф, Фора), 25:03 — 2:1. Козенс — 6 (бол., Манджапане, Таварес), 28:46 — 2:2. Пол — 1 (бол., Манджапане, Козенс), 30:39 — 2:3Вратари: Дженони — БиннингтонБроски: 22 (9+7+6) — 23 (6+11+6)Штраф: 31 — 12

    В группе А лидирует Канада с 17 очками. Швейцария (14) — третья.

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