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    НХЛ. «Каролина» победила «Рейнджерс», «Даллас» взял верх над «Колорадо»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Каролина Харрикейнз Нью-Йорк Рейнджерс Колорадо Эвеланш Даллас Старз
    «Каролина» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграла «Рейнджерс» со счетом 4:3.

    Андрей Свечников
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    Андрей Свечников

    В составе «Харрикейнз» отличились Евгений Кузнецов, Стефан Ноусен, Себастьян Ахо и Брэйди Скжей, Андрей Свечников сделал результативную передачу.

    У гостей шайбы забросили Уильям Кулле, Барклай Гудроу и Алексис Лафренье, вратарь Игорь Шестеркин отразил 27 бросков из 31.

    Счет в серии 3-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч пройдет 14 мая.

    НХЛ. Плей-офф. Второй раунд
    «Каролина» — «Рейнджерс» — 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)
    Голы: Кузнецов — 3, 1:51 — 1:0. Ноесен — 4 (Терявяйнен, Деанджело), 6:33 — 2:0. Куилль — 1 (Какко, Густафссон), 8:06 — 2:1. Ахо — 3 (Гюнцель, Бернс), 15:29 — 3:1. Гудроу — 2 (Шнайдер, Веси), 32:43 — 3:2. Лафренье — 4 (Зибанежад, Труба), 42:04 — 3:3. Шей — 1 (бол., Терявяйнен, Свечников), 56:49 — 4:3Вратари: Андерсен — Шестеркин (57:43)Штраф: 4 — 6Броски: 31 (10+13+8) — 25 (8+12+5)

    «Каролина» — «Рейнджерс» — 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)

    Все прогнозы на НХЛ

    «Даллас» на выезде победил «Колорадо» в третьем матче второго раунде плей-офф НХЛ — 4:1.

    У «Старз» дубли оформили Логан Станковен и Тайлер Сегин. Результативной передачей отметился российский форвард гостей Евгений Дадонов. У «Эвеланш» гол забил Микко Рантанен.

    «Даллас» повел в серии со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет в Денвере 14 мая.

    НХЛ. Плей-офф. Второй раунд
    «Колорадо» — «Даллас» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
    Голы: Стэнковен — 1 (Хейсканен), 18:39 — 0:1. Рантанен — 3 (Маккиннон, Тэйвз), 30:24 — 1:1. Сегин — 2 (Дадонов, Стил), 35:13 — 1:2. Сегин — 3 (п.в., Дюшен), 58:23 — 1:3. Стэнковен — 2 (п.в., Робертсон, Хинтц), 59:32 — 1:4Вратари: Георгиев (58:05 — 58:23, 58:47 — 59:32) — ЭттингерШтраф: 8 — 10Броски: 30 (12+11+7) — 23 (5+8+10)

    «Колорадо» — «Даллас» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
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