ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная КанадыВ погоне за Канадой и США: Что нужно знать о чемпионате мира по хоккею-2024?
  • 11:14
    • Слишкович признан лучшим тренером апреля в РПЛ
    Все новости спорта

    Михайлов о назначении Воробьева в ЦСКА: Он хочет, чтобы армейцы играли в более быстрый хоккей

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА
    Бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР Борис Михайлов высказался о новом главном тренере московских армейцев Илье Воробьеве.

    Илья Воробьев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Воробьев

    «Я один из инициаторов приглашения Воробьева? Это коллективное решение. Была предложена кандидатура Воробьёва и других тренеров. Все проголосовали за Илью, другие кандидатуры выглядели намного слабее. Всё логично.

    Сильные качества специалиста? Воробьёв хочет, чтобы ЦСКА играл в более быстрый и более комбинационный хоккей. Эта идея всеми в ЦСКА поддерживается.

    Тяжело ли будет сразу дать результат? Да, идёт обновление, реализуется трансферный план. У Воробьёва развязаны руки в селекции — и игроков, и помощников по тренерскому штабу.

    Доверие новому тренеру очень серьёзное. Как и спрос, это же ЦСКА. Но какой-то затяжной перестройки ЦСКА не может себе позволить. Каждый год армейцы Москвы решали и будут решать одну задачу — чемпионство», — цитирует Михайлова Russia-hockey.ru.

  • Ржавчина под слоем краски: «Локомотив» всухую проиграл финальную серию «Магнитке»
  • Кубок Гагарина: Обзор девятой игровой недели
  • 24/04/2024

    • Напомним, что ЦСКА вылетел в 1-м раунде плей-офф КХЛ сезона 2023/2024, проиграв «Локомотиву» со счетом в серии 1:4. После этого руководство армейцев уволило Сергея Федорова с поста главного тренера.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем много голов
  • «Байер» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Сможет ли «Марсель» противостоять «Аталанте»?
  • «Аталанта» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Олимпиакос» отстоит преимущество, добытое в Англии?
  • «Олимпиакос» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 9 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Байер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Аталанта — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Швеция — США
  • Хоккей
  • Завтра в 21:20
    •  2.07
  • Прогноз на матч Алавес — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Чехия — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 21:20
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие