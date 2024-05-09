Михайлов о назначении Воробьева в ЦСКА: Он хочет, чтобы армейцы играли в более быстрый хоккей

Бывший нападающийи сборной СССРвысказался о новом главном тренере московских армейцев

«Я один из инициаторов приглашения Воробьева? Это коллективное решение. Была предложена кандидатура Воробьёва и других тренеров. Все проголосовали за Илью, другие кандидатуры выглядели намного слабее. Всё логично.

Сильные качества специалиста? Воробьёв хочет, чтобы ЦСКА играл в более быстрый и более комбинационный хоккей. Эта идея всеми в ЦСКА поддерживается.

Тяжело ли будет сразу дать результат? Да, идёт обновление, реализуется трансферный план. У Воробьёва развязаны руки в селекции — и игроков, и помощников по тренерскому штабу.

Доверие новому тренеру очень серьёзное. Как и спрос, это же ЦСКА. Но какой-то затяжной перестройки ЦСКА не может себе позволить. Каждый год армейцы Москвы решали и будут решать одну задачу — чемпионство», — цитирует Михайлова Russia-hockey.ru.

Напомним, что ЦСКА вылетел в 1-м раунде плей-офф КХЛ сезона 2023/2024, проиграв «Локомотиву» со счетом в серии 1:4. После этого руководство армейцев уволило Сергея Федорова с поста главного тренера.