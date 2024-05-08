Кубок Стэнли. «Рейнджерс» обыграли «Каролину» благодаря 54 сэйвам Шестеркина, «Колародо» победил «Даллас»

«Рейнджерс» ведет 2-0 в серии с «Каролиной»

«Рейнджерс» ведет 2-0 в серии с «Каролиной» Фото: nhl.com

За океаном состоялись очередные матчи в рамках второго раунда Кубка Стэнли.

«Рейнджерс» — «Каролина» — 4:3 2ОТ

Одним из героев матча стал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Россиянин отразил 54 броска из 57 и был признан второй звездой встречи.

Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин стал автором трех результативных передач. Теперь в его активе 7 (3+4) очков после шести матчей в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Победную шайба забросил Винсент Трочек, поразивший ворота «Каролины» на восьмой минуте второго овертайма.

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов отметился заброшенной шайбой, а нападающий Андрей Свечников сделал результативную передачу.

«Рейнджерс» повели в серии 2-0. Третий матч состоится 10 мая на льду «Каролины».

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч «Рейнджерс» — «Каролина» — 4:3 2ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0) Голы: Лафренье — 1 (Миллер, Веннберг), 10:53 — 1:0. Гюнцель — 2 (Ахо, Свечников), 15:07 — 1:1. Орлов — 2 (Шей, Ахо), 19:54 — 1:2. Лафренье — 2 (Фокс, Панарин), 27:32 — 2:2. Гюнцель — 3 (Ахо, Деанджело), 38:18 — 2:3. Крайдер — 3 (бол., Трочек, Панарин), 46:07 — 3:3. Трочек — 5 (бол., Зибанежад, Панарин), 87:24 — 4:3Вратари: Шестеркин — АндерсенШтраф: 12 — 16Броски: 39 (11+9+9+10) — 57 (13+12+17+15)Счет в серии: 2-0

«Рейнджерс» — «Каролина» — 4:3 2ОТ

«Даллас» — «Колорадо» — 3:4 ОТ

«Колорадо» проигрывал после первого периода со счетом 0:3, но в итоге совершил камбэк.

Первый гол «Эвеланш» в этом матче забил Валерий Ничушкин, в активе которого также результативная передача в эпизоде со второй заброшенной шайбой.

Автором решающей шайбы стал Майлс Вуд, поразивший ворота «Далласа» на 12-й минуте овертайма.

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 19 бросков из 22-х.

Второй матч состоится 10 мая на льду «Далласа».

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Первый матч «Даллас» — «Колорадо» — 3:4 ОТ (3:0, 0:2, 0:1, 0:1) Голы: Сутер — 1 (Дюшен), 7:26 — 1:0. Джонстон — 5 (Павелски, Бенн), 10:55 — 2:0. Бенн — 2 (бол., Робертсон, Хейсканен), 16:56 — 3:0. Ничушкин — 8 (бол., Макар, Маккиннон), 25:31 — 3:1. Макар — 3 (бол., Ничушкин, Рантанен), 29:08 — 3:2. Маккиннон — 3 (Рантанен, Макар), 40:39 — 3:3. Вуд — 3 (Кольяно), 71:03 — 3:4Вратари: Эттингер — ГеоргиевШтраф: 6 — 10Броски: 22 (9+3+4+6) — 26 (5+11+6+4)Счет в серии: 1-0