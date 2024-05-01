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    Кубок Стэнли. «Каролина» и «Колорадо» вышли во второй раунд, «Бостон» и «Торонто» проведут шестой матч

    Обзор матчей первого раунда плей-офф НХЛ 1 мая

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    Евгений Кузнецов
    За океаном определились очередные участники второго раунда Кубка Стэнли

    «Бостон» — «Торонто» — 1:2 ОТ

    «Торонто» забросил победную шайбу на третьей минуте овертайма — отличился Мэттью Найз, которому ассистировал российский защитник Илья Любушкин.

    Вратарь «Торонто» Джозеф Уолл отразил 27 бросков из 28.

    Счет в серии стал 3-2 в пользу «Торонто». Шестой матч пройдет 3 мая в Торонто.

    НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
    «Бостон» — «Торонто» — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Маккейб — 1 (Марнер, Доми), 5:33 — 0:1. Фредерик — 3 (Марун), 13:54 — 1:1. Найз — 2 (Таварес, Любушкин), 62:26 — 1:2Вратари: Суэймен — УоллШтраф: 10 — 6Броски: 28 (2+10+12+4) — 33 (11+11+8+3)Счет в серии: 3-2

    «Бостон» — «Торонто» — 1:2 ОТ

    «Каролина» — «Айлендерс» — 6:3

    Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов набрал два очка и был признан третьей звездой матча. В первом периоде россиянин реализовал буллит, а в третьем ассистировал Стефану Ноусену.

    Кузнецов набрал 4 (2+2) очка в пяти матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

    Еще одну шайбу в ворота «Айлендерс» отправил Андрей Свечников.

    «Каролина» выиграла серию со счетом 4-1 и в следующем раунде сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

    НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
    «Каролина» — «Айлендерс» — 6:3 (3:1, 0:2, 3:0)
    Голы: Терявяйнен — 2 (Джарвис, Слэвин), 1:23 — 1:0. Свечников — 1 (бол., Джарвис, Бернс), 3:13 — 2:0. Райлли — 1 (бол., Барзал, Нельсон), 3:54 — 2:1. Кузнецов — 2 (буллит), 13:22 — 3:1. Нельсон — 2 (Палмиери, Пулок), 23:47 — 3:2. Сизикас — 1 (Барзал, Пулок), 39:38 — 3:3. Друри — 1 (Шей, Нечас), 44:36 — 4:3. Ноесен — 3 (Шей, Кузнецов), 44:44 — 5:3. Джарвис — 3 (п.в.), 58:21 — 6:3Вратари: Андерсен — Варламов (55:31 — 55:46, 57:10 — 58:21)Штраф: 8 — 2Броски: 38 (21+9+8) — 25 (4+11+10)Счет в серии: 4-1

    «Каролина» — «Айлендерс» — 6:3

    «Виннипег» — «Колорадо» — 3:6

    Российские нападающие «Колорадо» Валерий Ничушкин и Яков Тренин забросили по одной шайбе в этой игре.

    Вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 33 броска из 36.

    «Колорадо» выиграл серию со счетом 4-1 и в следующем раунде сыграет с победителем пары «Даллас» — «Вегас».

    НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
    «Виннипег» — «Колорадо» — 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)
    Голы: Коннор — 3, 1:15 — 1:0. Ничушкин — 7 (Тэйвз, Рантанен), 3:18 — 1:1. Тренин — 1 (Мэнсон, Кольяно), 25:42 — 1:2. Моррисси — 3 (бол., Шайфли, Виларди), 26:48 — 2:2. Лехконен — 5, 33:45 — 2:3. Тоффоли — 2 (Элерс, Миллер), 42:06 — 3:3. Рантанен — 1 (Тэйвз, Маккиннон), 44:11 — 3:4. Рантанен — 2 (Маккиннон, Макар), 48:01 — 3:5. Мэнсон — 2 (п.в., Миттельштадт), 59:58 — 3:6Вратари: Хеллибак (56:57) — ГеоргиевШтраф: 2 — 4Броски: 36 (7+18+11) — 32 (13+11+8)Счет в серии: 1-4

    «Виннипег» — «Колорадо» — 3:6

    «Ванкувер» — «Нэшвилл» — 1:2

    Единственный гол «Ванкувера» в этом матче забил российский защитник Никита Задоров.

    «Нэшвилл» забросил обе шайбы в третьем периоде.

    Счет в серии стал 3-2 в пользу «Ванкувера». Шестой матч пройдет 3 мая в Нэшвилле.

    НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
    «Ванкувер» — «Нэшвилл» — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
    Голы: Задоров — 2 (Хьюз), 43:11 — 1:0. Йоси — 1 (бол., Форсберг, Бэрри), 47:15 — 1:1. Каррье — 1 (Нюквист, Форсберг), 52:46 — 1:2Вратари: Силов — СаросШтраф: 8 — 4Броски: 20 (7+4+9) — 22 (4+11+7)Счет в серии: 3-2

    «Ванкувер» — «Нэшвилл» — 1:2
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