ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рубен АморимЗадача трех тел. Почему Рубен Аморим проиграл борьбу за работу в «Ливерпуле» Арне Слоту
  • 20:04
    • «Спартак» вышел в финал Кубка России Пути регионов
  • 19:21
    • Рублев обыграл Алькараса в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде
  • 18:01
    • Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Мадриде
    Все новости спорта

    Кравец о назначении в «Куньлунь»: Понимаю, что нужно делать, чтобы попасть в плей-офф

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар
    Новый главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец прокомментировал свое назначение на пост наставника китайского клуба.

    Михаил Кравец
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Кравец

    «Руководство "Куньлунь Ред Стар" обращалось ко мне и в прошлом году, и я уже дал своё согласие, но мне поступило предложение от "Авангарда", и я вернулся, так как работал в Омске в сезоне-2022/2023.

    В этом году для меня было неожиданно, но в то же время, конечно, и приятно, что руководство клуба в меня по-прежнему верит. В 2017 году, когда клуб только начинал свой путь, я уже работал в "Куньлуне", был со всеми знаком, целый год провёл в Харбине.

    Для меня это всё знакомо. Я понимаю, что нужно делать и чем нужно заниматься для того, чтобы довести команду до плей-офф и чтобы она показывала достойный результат», — цитирует Кравца пресс-служба клуба.

  • Ржавчина под слоем краски: «Локомотив» всухую проиграл финальную серию «Магнитке»
  • Кубок Гагарина: Обзор девятой игровой недели
  • 24/04/2024

    • Напомним, что специалиста уволили с поста главного тренера «Авангарда» по ходу 2-го раунда плей-офф КХЛ сезона 2023/2024. На момент увольнения омичи проигрывали «Локомотиву» со счетом в серии 0:2.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» разобьет «Боруссию» даже в Дортмунде?
  • «Боруссия» Д — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
  • И сразу голевое шоу?!
  • «Боруссия» Дортмунд — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
  • Мирра Андреева остановит Соболенко?
  • Андреева — Соболенко. Прогноз и ставки
  • 2.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.56
  • Экспресс дня 1 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Андреева — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:15
    •  3.55
  • Прогноз на матч Рома — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торонто — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Марсель — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие