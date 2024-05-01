Кравец о назначении в «Куньлунь»: Понимаю, что нужно делать, чтобы попасть в плей-офф

Новый главный тренерпрокомментировал свое назначение на пост наставника китайского клуба.

«Руководство "Куньлунь Ред Стар" обращалось ко мне и в прошлом году, и я уже дал своё согласие, но мне поступило предложение от "Авангарда", и я вернулся, так как работал в Омске в сезоне-2022/2023.

В этом году для меня было неожиданно, но в то же время, конечно, и приятно, что руководство клуба в меня по-прежнему верит. В 2017 году, когда клуб только начинал свой путь, я уже работал в "Куньлуне", был со всеми знаком, целый год провёл в Харбине.

Для меня это всё знакомо. Я понимаю, что нужно делать и чем нужно заниматься для того, чтобы довести команду до плей-офф и чтобы она показывала достойный результат», — цитирует Кравца пресс-служба клуба.

Напомним, что специалиста уволили с поста главного тренера «Авангарда» по ходу 2-го раунда плей-офф КХЛ сезона 2023/2024. На момент увольнения омичи проигрывали «Локомотиву» со счетом в серии 0:2.