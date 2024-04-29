Бобровский вошел в тройку претендентов на «Везину Трофи»

Российский голкиперявляется финалистом в борьбе за— приз, который вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Помимо Бобровского на эту награду также претендуют — голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибайк и вратарь «Ванкувера» Тэтчер Дэмко.

В регулярном чемпионате нынешнего сезона НХЛ Бобровский провел 58 матчей за «Флориду», отразил 91.49% бросков при коэффициенте надежности 2.37.

Напомним, что «Пантерз» в 1-м раунде плей-офф НХЛ встретился с «Тампой». После 4-х сыгранных матчей «Флорида» ведет в серии со счетом 3:1. Следующая игра между этими командами состоится 30-го апреля в 02:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.