ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Крылья Советов» «Краснодар» не готов стать чемпионом. «Быки» снова упустили шанс обойти «Зенит»
  • 15:04
    • «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и упустил шанс обойти «Зенит»
  • 18:46
    • «Ростов» и «Оренбург» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ
  • 18:37
    • Мирра Андреева одолела Паолини и пробилась в четвертьфинал турнира в Мадриде
  • 13:42
    • Тьяго Силва заявил, что уходит из «Челси»
    Все новости спорта

    Бобровский вошел в тройку претендентов на «Везину Трофи»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Ванкувер Кэнакс Виннипег Джетс
    Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский является финалистом в борьбе за «Везину Трофи» — приз, который вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

    Сергей Бобровский — голкипер «Флориды»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Бобровский — голкипер «Флориды»

    Помимо Бобровского на эту награду также претендуют — голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибайк и вратарь «Ванкувера» Тэтчер Дэмко.

    В регулярном чемпионате нынешнего сезона НХЛ Бобровский провел 58 матчей за «Флориду», отразил 91.49% бросков при коэффициенте надежности 2.37.

  • НХЛ. «Вашингтон» покинул плей-офф, «Колорадо» победил «Виннипег», «Ванкувер» — «Нэшвилл»
  • Обзор матчей первого раунда Кубка Стэнли 29 апреля
  • Сегодня

    • Напомним, что «Пантерз» в 1-м раунде плей-офф НХЛ встретился с «Тампой». После 4-х сыгранных матчей «Флорида» ведет в серии со счетом 3:1. Следующая игра между этими командами состоится 30-го апреля в 02:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Барселона» с «Валенсией»?
  • «Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Ростов» приблизит «газовиков» к вылету
  • «Ростов» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Победит ли «Бавария» «Реал»?
  • «Бавария» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.79
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Престон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Бостон — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  5.08
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Кливленд — Орландо
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Пачука — Америка
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие