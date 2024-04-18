НХЛ. «Тампа-Бэй» выиграла у «Торонто», «Айлендерс» победил «Питтсбург»

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Айлендерс» — «Питтсбург» — 5:4

Российский вратар хозяев Илья Сорокин отразил 41 из 45 бросков по своим воротам. Защитник Александр Романов сделал одну голевую передачу, как и нападающий Руслан Исхаков.

У «Пингвинз» голом и голевой передачей отметился российский нападающий Евгений Малкин. Он завершил регулярку с 67 (27+40) очками.

«Айлендерс» финишировали на 7-й строчке в Восточной конференции, набрав 94 очка.

«Питтсбург» занял 10-ю строчку — 88 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Питтсбург» — 5:4 (1:1, 2:2, 2:1) Голы: Нельсон — 33 (Хольмстрем), 4:56 — 1:0. Ракелль — 15 (Бантинг, Малкин), 18:29 — 1:1. Малкин — 26 (бол., Кросби, Карлссон), 26:14 — 1:2. Сизикас — 10 (Романов, Болдюк), 33:19 — 2:2. Пуустинен — 5, 34:37 — 2:3. Палмиери — 30 (бол., Нельсон, Райлли), 39:44 — 3:3. Болдюк — 2 (бол., Пулок, Исхаков), 41:36 — 4:3. Картер — 11 (бол., Кросби, Бантинг), 50:56 — 4:4. Хольмстрем — 15 (Маклин), 54:27 — 5:4Вратари: Сорокин — Неделькович (57:35)Штраф: 4 — 6Броски: 32 (12+11+9) — 44 (15+13+16)

«Айлендерс» — «Питтсбург» — 5:4

«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 6:4

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

«Торонто» финишировал на 5-й строчке в Восточной конференции — 102 очка, а «Тампа» — на 6-й (98 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Торонто» — 6:4 (2:1, 3:0, 1:3) Голы: Пол — 24 (Дюклер, Дамба), 3:58 — 1:0. Кучеров — 44 (Хагель, Стэмкос), 6:14 — 2:0. Ривз — 4 (Кампф, Девар), 13:18 — 2:1. Дюклер — 24 (Пол, Стэмкос), 26:37 — 3:1. Пойнт — 46 (бол., Кучеров, Раддиш), 37:05 — 4:1. Хагель — 26 (де Хаан), 37:57 — 5:1. Жанно — 7 (Эйссимонт, Чаффи), 51:27 — 6:1. Броди — 1 (Девар, Кампф), 54:02 — 6:2. Хольмберг — 7 (Робертсон), 56:20 — 6:3. Таварес — 28 (Нюландер, Тимминс), 59:25 — 6:4Вратари: Томкинс — Джонс (53:48 — 54:02, 57:12 — 59:25)Штраф: 8 — 10Броски: 32 (10+14+8) — 38 (16+9+13)

«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 6:4

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«Даллас» — «Сент-Луис» — 2:1 Б

«Даллас» набрал 113 очков и завершил регулярку на первой строчке в Западной конференции.

«Сент-Луис» стал 9-м — 92 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Сент-Луис» — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Томас — 26 (Болдюк, Шенн), 37:19 — 0:1. Марчмент — 22 (Дюшен, Линделл), 45:11 — 1:1. Победный буллит: РобертсонВратари: Эттингер — БиннингтонШтраф: 2 — 6Броски: 37 (10+13+10+4) — 27 (6+12+7+2)

«Даллас» — «Сент-Луис» — 2:1 Б

«Аризона» — «Эдмонтон» — 5:2

«Аризона» финишировала на 13-й строчке в Западной конференции, набрав 77 очков.

«Эдмонтон» набрал 104 очка и занимает 5-е место. У команды осталась еще одна игра в регулярке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Эдмонтон» — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) Голы: О`Брайен — 5 (Вялимяки, Кессельринг), 2:18 — 1:0. Кэррик — 10 (Экхольм, Бушар), 13:06 — 1:1. Маччелли — 18 (Макбэйн, Рятю), 35:05 — 2:1. Крауз — 22 (Колячонок, Гюнтер), 44:55 — 3:1. Фогеле — 20 (Броберг), 48:01 — 3:2. Гюнтер — 18 (бол., Келлер, Керфут), 54:27 — 4:2. Дурзи — 9 (п.в.), 55:45 — 5:2Вратари: Ингрэм — Пикар (54:48 — 55:45)Штраф: 4 — 4Броски: 24 (6+9+9) — 30 (10+8+12)