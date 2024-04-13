Разин: Ждем и настраиваемся на седьмую игру

Главный тренервысказался о поражении своей команды в 6-м матче 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина с(3:5).

«Не очень было начало, пропустили глупейший гол. В принципе, первый период играли не хуже, наверное, единственный период, который по игре, как ни странно, был равным.

Второй период мы полностью переигрывали, но голы почему-то залетали в наши ворота. Третий период тоже полностью провели в чужой зоне, но забили всего один гол. Вот, ждём и настраиваемся на седьмую игру», — передает слова Разина Чемпионат.

После этого матча счет в серии «Автомобилист» — «Металлург» — 3:3. Седьмой поединок между этими командами состоится 15-го апреля в Магнитогорске.