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    Разин: Ждем и настраиваемся на седьмую игру

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Металлург Мг
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о поражении своей команды в 6-м матче 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (3:5).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Не очень было начало, пропустили глупейший гол. В принципе, первый период играли не хуже, наверное, единственный период, который по игре, как ни странно, был равным.

    Второй период мы полностью переигрывали, но голы почему-то залетали в наши ворота. Третий период тоже полностью провели в чужой зоне, но забили всего один гол. Вот, ждём и настраиваемся на седьмую игру», — передает слова Разина Чемпионат.

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    • После этого матча счет в серии «Автомобилист» — «Металлург» — 3:3. Седьмой поединок между этими командами состоится 15-го апреля в Магнитогорске.

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