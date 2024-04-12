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    Фетисов: Словаки не думают о том, что портят жизнь себе и своим спортсменам

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    Известный отечественный хоккеист Вячеслав Фетисов оценил решение Словацкого хоккейного союза не вызывать на ЧМ-2024 игроков, выступающих в КХЛ.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    «Они не думают о том, что портят жизнь себе и своим спортсменам. Мне казалось, что Словакия более лояльно уже относится к ситуации. Нет так нет. Что нам за них переживать? Это их проблема. Нет никакого сожаления по поводу решения их федерации. Их решение и головная боль», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 будет проведён в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Турнир пройдёт без участия национальной команды России. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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