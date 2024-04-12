Фетисов: Словаки не думают о том, что портят жизнь себе и своим спортсменам

Вячеслав Фетисов Фото: globallookpress.com
«Они не думают о том, что портят жизнь себе и своим спортсменам. Мне казалось, что Словакия более лояльно уже относится к ситуации. Нет так нет. Что нам за них переживать? Это их проблема. Нет никакого сожаления по поводу решения их федерации. Их решение и головная боль», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».
Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 будет проведён в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Турнир пройдёт без участия национальной команды России. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.