Фетисов: Словаки не думают о том, что портят жизнь себе и своим спортсменам

Известный отечественный хоккеистоценил решение Словацкого хоккейного союза не вызывать на ЧМ-2024 игроков, выступающих в КХЛ.

«Они не думают о том, что портят жизнь себе и своим спортсменам. Мне казалось, что Словакия более лояльно уже относится к ситуации. Нет так нет. Что нам за них переживать? Это их проблема. Нет никакого сожаления по поводу решения их федерации. Их решение и головная боль», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 будет проведён в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Турнир пройдёт без участия национальной команды России. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.