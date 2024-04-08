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    Источник: СКА пожаловался руководству КХЛ на работу комментаторов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Вокруг хоккея
    Руководство СКА обратилось с жалобой в Континентальную хоккейную лигу, где выразило недовольство работой комментаторов на матчах. Об этом сообщает Чемпионат.

    СКА
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    СКА

    Стало известно, что в СКА возмутились Андрея Юртаева во время полуфинального матча Кубка Харламова между «СКА-1946» и «Белыми Медведями». Комментатор «КХЛ-ТВ» выступил с критикой в адрес кадровой политики СКА.

    Помимо этого, в руководстве команды из Санкт-Петербурга считают, что что КХЛ безответственно подходит к комментариям в социальных сетях.

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    • Напомним, что в нынешнем сезоне СКА вылетел во 2-м раунде плей-офф КХЛ в серии с «Автомобилистом» со счетом 1:4. Это худший результат команды из Санкт-Петербурга за последние 10 лет.

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