Источник: СКА пожаловался руководству КХЛ на работу комментаторов

Руководствообратилось с жалобой в Континентальную хоккейную лигу, где выразило недовольство работой комментаторов на матчах. Об этом сообщает Чемпионат.

Стало известно, что в СКА возмутились Андрея Юртаева во время полуфинального матча Кубка Харламова между «СКА-1946» и «Белыми Медведями». Комментатор «КХЛ-ТВ» выступил с критикой в адрес кадровой политики СКА.

Помимо этого, в руководстве команды из Санкт-Петербурга считают, что что КХЛ безответственно подходит к комментариям в социальных сетях.

Напомним, что в нынешнем сезоне СКА вылетел во 2-м раунде плей-офф КХЛ в серии с «Автомобилистом» со счетом 1:4. Это худший результат команды из Санкт-Петербурга за последние 10 лет.