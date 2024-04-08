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    Президент КХЛ Морозов: Ярославль, до встречи в финале!

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    Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о выходе «Локомотива» в финал розыгрыша Кубка Гагарина.

    Алексей Морозов — президент КХЛ
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    Алексей Морозов — президент КХЛ

    «Поздравляю "Локомотив" с первым за 15 лет выходом в финал Кубка Гагарина и завоеванием первого Кубка победителей Западной конференции. Ярославцы многое пережили за это время, но руководство и тренерский штаб планомерно работали над развитием клубной системы и точечным усилением команды.

    Вдвойне отрадно, что "Локомотив" смог добиться этого результата с огромным числом своих воспитанников, которые в 2009 году только пошли в школу и только начали заниматься хоккеем. Ярославль, до встречи в финале!» — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

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    • «Локомотив» обыграл «Трактор» в 1/2 финала плей-офф КХЛ со счетом в серии 4:0. В последнем 4-м поединке «железнодорожники» оказались сильнее челябинцев (3:0).

    В финале розыгрыша Кубка Гагарина «Локомотив» встретится с победителем пары «Автомобилист» — «Металлург» (счет в серии 1:2).

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