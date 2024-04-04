Нападающий «Тампы» о Кучерове: Вы просто посмотрите, как он играет, это безумие!

Форвардвысоко оценил игру партнера по командев нынешнем сезоне НХЛ.

«Кучеров особенный игрок. Вы наблюдаете за его игрой и пытаетесь повторить за ним на тренировках, но это совсем не похоже на то, что он делает в игре, это невозможно повторить. Его видение площадки, его катание, его руки, бросок, его игровое мышление, что угодно.

Вы просто посмотрите, как он играет, это безумие! Какую передачу в одно касание он отдал на Пойнта! Подобное увидишь не каждый матч, а он так играет каждую свою смену», — цитирует Пола пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Кучеров провел 74 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 130 (42+88) очков.