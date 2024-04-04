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    Нападающий «Тампы» о Кучерове: Вы просто посмотрите, как он играет, это безумие!

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    Форвард «Тампы» Ник Пол высоко оценил игру партнера по команде Никиты Кучерова в нынешнем сезоне НХЛ.

    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    «Кучеров особенный игрок. Вы наблюдаете за его игрой и пытаетесь повторить за ним на тренировках, но это совсем не похоже на то, что он делает в игре, это невозможно повторить. Его видение площадки, его катание, его руки, бросок, его игровое мышление, что угодно.

    Вы просто посмотрите, как он играет, это безумие! Какую передачу в одно касание он отдал на Пойнта! Подобное увидишь не каждый матч, а он так играет каждую свою смену», — цитирует Пола пресс-служба клуба.

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