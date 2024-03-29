Федотов: Я в «Филадельфии» для того, чтобы остаться на долгий срок

Экс-голкипервысказался о своем переходе в

«В НХЛ так много хороших игроков, уровень выше, но и в КХЛ есть много отличных хоккеистов, которые могут выступать здесь. В этом сезоне у нас были непростые матчи с командами, в которых сильные форварды — Шипачев, Гусев. Важно, что ты можешь прогрессировать каждый день, я хочу этого.

Очень рад находиться здесь. Два последних года получились непростыми. Я здесь для того, чтобы остаться на долгий срок»,– отметил Федотов на пресс-конференции.

Напомним, что летом 2022-го года экс-голкипера ЦСКА задержали и принудительно отправили в военкомат, после чего хоккеист отслужил в армии, имея действующий контракт с «Филадельфией». Летом 2023-го года после возвращения из вооруженных сил хоккеист подписал контракт с ЦСКА.

В нынешнем сезоне Федотов провел 49 матчей за армейскую команду, отразил 91.56% бросков при коэффициенте надежности 2.35.