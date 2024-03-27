Петр Воробьев высказался о назначении сына в ЦСКА

Экс-наставникподелился мнением о назначении его сынана пост главного тренера ЦСКА.

«Кое-какие наработки у него были в "Магнитке", он там выигрывал. Одно дело — работать со средними командами, а другое дело — с ведущими. Опыт у него с "Магниткой" есть.

Как говорится, взялся за гуж… Поработает, посмотрит. Конечно, все не так просто для него будет», — приводит слова Петра Воробьева ТАСС.

Напомним, что Илья Воробьев дважды выигрывал Кубок Гагарина вместе с «Металлургом». Сначала в качестве помощника главного тренера, а потом — в качестве главного наставника.