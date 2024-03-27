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    Петр Воробьев высказался о назначении сына в ЦСКА

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА
    Экс-наставник «Локомотива» Петр Воробьев поделился мнением о назначении его сына Ильи Воробьева на пост главного тренера ЦСКА.

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «Кое-какие наработки у него были в "Магнитке", он там выигрывал. Одно дело — работать со средними командами, а другое дело — с ведущими. Опыт у него с "Магниткой" есть.

    Как говорится, взялся за гуж… Поработает, посмотрит. Конечно, все не так просто для него будет», — приводит слова Петра Воробьева ТАСС.

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    • Напомним, что Илья Воробьев дважды выигрывал Кубок Гагарина вместе с «Металлургом». Сначала в качестве помощника главного тренера, а потом — в качестве главного наставника.

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