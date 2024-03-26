Медведев о вылете СКА: Кто не слеп, тот видел, что происходило

Председатель совета директороввысказался о вылете команды во 2-м раунде плей-офф КХЛ в серии с

«Не буду скрывать, что есть недоработки со стороны СКА. Но судьба титулов всё же должна решаться в честной борьбе. Да, хоккей — мужская, жёсткая, порой жестокая игра. Но двойные стандарты как в жизни, так и в хоккее — они должны быть запрещены, и терпеть их нельзя. От этого и зависит то, как наш хоккей будет развиваться дальше. Но тут кто не слеп, тот видел, что происходило.

Что касается причин поражения СКА и худшего результата армейцев в Кубке Гагарина за последние десять лет, то анализ уже ведётся. В ближайшее время совет директоров клуба заслушает отчёт главного тренера команды Романа Ротенберга», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

СКА впервые за 10 лет не прошел дальше 2-го раунда плей-офф КХЛ. Команда Романа Ротенберга проиграла «Автомобилисту» со счетом в серии 1:4.