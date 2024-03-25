Терещенко предположил, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Чемпион мира в составе сборной Россиивысказался по поводу погони нападающего «Вашингтона»за рекордом

«Просто нужно было время, все немного затянулось, но сейчас поменялся тренер, Александр провел отдых с семьей. Будем надеяться, что он будет продолжать в том же духе.

Думаю, до 30-35 шайб в этом сезоне Александр сократит и в следующем году ему будет легче побить рекорд Гретцки», — сказал Терещенко «СЭ».

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После игры с «Виннипегом» (3:0) у Овечкина 26 голов в сезоне-2023/24 и 848 за всю карьеру в НХЛ. 38-летний россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, до 46 голов.