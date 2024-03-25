ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арина СоболенкоДрама Соболенко, провал Рублева и изменения в календаре ATP
  • 11:08
    • Халили выиграл спринт на чемпионате России по биатлону
  • 09:22
    • Медведев вышел в 1/8 финала турнира в Майами
    Все новости спорта

    Терещенко предположил, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко высказался по поводу погони нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

    Александр Овечкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Овечкин

    «Просто нужно было время, все немного затянулось, но сейчас поменялся тренер, Александр провел отдых с семьей. Будем надеяться, что он будет продолжать в том же духе.

    Думаю, до 30-35 шайб в этом сезоне Александр сократит и в следующем году ему будет легче побить рекорд Гретцки», — сказал Терещенко «СЭ».

    Все прогнозы на НХЛ

    После игры с «Виннипегом» (3:0) у Овечкина 26 голов в сезоне-2023/24 и 848 за всю карьеру в НХЛ. 38-летний россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, до 46 голов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Игра на «СКА Арене» окажется результативной?
  • СКА — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Локомотив» закроет все вопросы в Омске?
  • «Авангард» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Смогут ли Грузия и Греция определить сильнейшего в основное время?
  • Грузия — Греция. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Грузия — Греция
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Уэльс — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Украина — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.38
  • Прогноз на матч Испания — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Германия — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Англия — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие