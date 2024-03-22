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    Генменеджер «Ак Барс» о возможном возвращении Яруллина: Когда плей-офф закончится, можно будет поговорить

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Трактор
    Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о возможных переговорах с «Трактором» по поводу возвращения защитника Альберта Яруллина в стан казанской команды.

    Альберт Яруллин в джерси «Ак Барса»
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    Альберт Яруллин в джерси «Ак Барса»

    «Возвращение Яруллина? Он играет в плей-офф. При всём уважении пока не будем вести переговоры. У нас очень хорошие отношения с руководством "Трактора". Когда плей-офф закончится, можно будет поговорить», — передаёт слова Валиуллина Чемпионат.

    Напомним, что в 2021-м году Яруллин перешел из «Ак Барса» в «Трактор». За всю свою карьеру в казанском клубе защитник провел 342 встречи и набрал 100 (23+77) очков.

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