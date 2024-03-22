Генменеджер «Ак Барс» о возможном возвращении Яруллина: Когда плей-офф закончится, можно будет поговорить

Альберт Яруллин в джерси «Ак Барса» Фото: globallookpress.com
«Возвращение Яруллина? Он играет в плей-офф. При всём уважении пока не будем вести переговоры. У нас очень хорошие отношения с руководством "Трактора". Когда плей-офф закончится, можно будет поговорить», — передаёт слова Валиуллина Чемпионат.
Напомним, что в 2021-м году Яруллин перешел из «Ак Барса» в «Трактор». За всю свою карьеру в казанском клубе защитник провел 342 встречи и набрал 100 (23+77) очков.
В нынешнем сезоне «Ак Барс» вылетел на стадии 1-го раунда плей-офф, проиграв «Автомобилисту» со счетом в серии 1:4. «Трактор» свое выступление в розыгрыше Кубка Гагарина. Во 2-м раунде челябинцы обыгрывают московское «Динамо» со счетом 3:0 в серии.