Генменеджер «Ак Барс» о возможном возвращении Яруллина: Когда плей-офф закончится, можно будет поговорить

Генеральный менеджервысказался о возможных переговорах спо поводу возвращения защитникав стан казанской команды.

«Возвращение Яруллина? Он играет в плей-офф. При всём уважении пока не будем вести переговоры. У нас очень хорошие отношения с руководством "Трактора". Когда плей-офф закончится, можно будет поговорить», — передаёт слова Валиуллина Чемпионат.

Напомним, что в 2021-м году Яруллин перешел из «Ак Барса» в «Трактор». За всю свою карьеру в казанском клубе защитник провел 342 встречи и набрал 100 (23+77) очков.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» вылетел на стадии 1-го раунда плей-офф, проиграв «Автомобилисту» со счетом в серии 1:4. «Трактор» свое выступление в розыгрыше Кубка Гагарина. Во 2-м раунде челябинцы обыгрывают московское «Динамо» со счетом 3:0 в серии.