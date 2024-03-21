ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан НагельсманЕвро-2024: Как Англия, Франция, Испания и другие фавориты готовы к турниру
  • 12:56
    • Прощание с Уткиным пройдет в субботу, 25 марта
  • 10:53
    • Овечкин сократил отставание от Гретцки до 49 шайб в списке лучших снайперов НХЛ
  • 10:55
    • Состоялся показ трейлера Marvel 1943: Rise of Hydra
    Все новости спорта

    Овечкин о поражении «Вашингтона»: Мы не должны прекращать играть, должны продолжать давить

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Торонто Мэйпл Лифс
    Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:7).

    Александр Овечкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Овечкин

    «Как только мы приближались к ним, они сразу же восстанавливали преимущество. Это разочаровывает, но мы должны извлечь урок из этого. Мы не должны прекращать играть, должны продолжать давить. Мы этого не сделали, и вы видите результат.

    Эта игра закончена, двигаемся дальше, постараемся взять свое против других команд. Никто не говорил, что будет легко. Завтра будет новый день и новая игра», — сказал Овечкин после игры.

  • НХЛ. «Вашингтон» не смог обыграть «Торонто», «Даллас» победил «Аризону», «Лос-Анджелес» — «Миннесоту»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 марта
  • Сегодня

    • Напомним, что в матче против «Торонто» капитан «Вашингтона» оформил дубль, забросив 22-ю и 23-ю шайбу в сезоне. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ Овечкину осталось отличиться 49-ю голами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли сборные России и Сербии определить сильнейшего?
  • Россия — Сербия. Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • Сможет ли Греция одолеть Казахстан?
  • Греция — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Автомобилист» снова будет надежен у своих ворот?
  • «Автомобилист» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.83
  • Экспресс дня 21 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Россия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Греция — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Самсонова — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие