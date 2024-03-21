Овечкин о поражении «Вашингтона»: Мы не должны прекращать играть, должны продолжать давить

Нападающийвысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с(3:7).

«Как только мы приближались к ним, они сразу же восстанавливали преимущество. Это разочаровывает, но мы должны извлечь урок из этого. Мы не должны прекращать играть, должны продолжать давить. Мы этого не сделали, и вы видите результат.

Эта игра закончена, двигаемся дальше, постараемся взять свое против других команд. Никто не говорил, что будет легко. Завтра будет новый день и новая игра», — сказал Овечкин после игры.

Напомним, что в матче против «Торонто» капитан «Вашингтона» оформил дубль, забросив 22-ю и 23-ю шайбу в сезоне. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ Овечкину осталось отличиться 49-ю голами.