Форвард «Торонто»: Овечкин — величайший снайпер всех времен

Нападающий «Торонто»прокомментировал гонкуза рекордомпо голам в НХЛ.

Российский форвард «Вашингтона» оформил дубль в матче с «Мэйпл Лифс» (3:7) и сократил отставание от великого канадца до 49 шайб в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

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«У нас всех не хватает слов, чтобы описать это. Он величайший снайпер всех времён, поэтому всегда интересно играть против него и смотреть, как он забивает голы, а также наблюдать за волнением и страстью, которые он испытывает, когда забивает голы.

Очевидно, нам бы хотелось, чтобы он не забивал нам, но, когда ты настолько хорош, у тебя обязательно будут возможности, и большую часть времени он ими пользуется», — цитирует Мэттьюса Sportsnet.