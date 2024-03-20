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    Кудашов о поражении «Динамо»: Ни у одной команды нет преимущества, а счет в серии 0-3

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Трактор
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении своей команды в 3-м матче 2-го раунда серии плей-офф КХЛ с «Трактором» (2:3).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Идёт особенная серия, ни у одной команды нет преимущества, а счёт 0-3. Ищем пути, как эту ситуацию поменять, потому что, как и в прошлом матче, совершаем такие лёгкие ошибки, а забиваем чрезвычайно тяжело. То же самое касается нашей игры в атаке именно с шайбой. Не заставляем соперника удаляться. Вот что меня напрягает.

    При том, что нельзя сказать, что "Трактор" — это такая команда, которая не позволяет нам этого делать. Нет. Мы владеем шайбой, но не происходит обострения, которое или бы привело к удалениям или к созданию более опасного момента. Своими словами, нападающие плохо берут инициативу на себя, когда владеют шайбой. Поэтому есть компоненты, которые однозначно мы не выполняем, и их надо улучшать.

    Насколько я доволен действиями пары Миронов — Ожиганов? Ой, вы знаете, если мы сейчас будем разговаривать по игрокам… Серия проигрывается, и проигрывается 0-3, поэтому претензии несть всегда и ко всем — и к игрокам, и к тренерскому штабу. Мы не разделяем друг друга — вратари, защитники, форварды. И я в ни в коем случае не буду обсуждать, осуждать и обвинять сейчас кого-то, потому что плей-офф — это про команду.

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    • Могу ли я их развести по разным парам? У нас семь защитников, которые играют по кругу», — передает слова Кудашова Чемпионат.

    После этого матча московское «Динамо» проигрывает «Трактору» со счетом в серии 0:3. Следующий матч между этими командами состоится 22-го марта в Челябинске.

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