«Детройт» — «Баффало»: счет матча 4:1, обзор голов

на своей площадке одолел(4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе «красных крыльев» голы записали на свой счет Кристиан Фишер, Патрик Кейн, Даниэль Спронг и Лукас Рэймонд.

Единственную шайбу у «Баффало» забросил Тейдж Томпсон в большинстве.

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Детройт» — «Баффало» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). Голы: Томпсон — 20 (бол., Далин, Так), 11:22 — 0:1. Фишер — 3 (Копп, Зайдер), 25:35 — 1:1. Кейн — 14 (Комфер, Гостисбеер), 37:40 — 2:1. Спронг — 17 (Фаббри), 53:52 — 3:1. Раймонд — 20 (п.в., Расмуссен, Копп), 58:53 — 4:1Вратари: Раймер — Луукконен (55:52 — 56:48, 57:02 — 58:53)Броски: 26 (8+12+6) — 26 (10+8+8)Штраф: 4 — 4

«Детройт» прервал серию из 7-и поражений подряд. После этого матча «красные крылья» занимают 8-е место в таблице Восточной конференции с 74 очками в активе. «Баффало» — на 11-й позиции (69 баллов).