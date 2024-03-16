ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор Онопко«Семью мне тоже дал футбол». Виктор Онопко — о приверженности принципам Симеоне, противостоянии с Гуллитом и предстоящих матчах сборной России
  • 22:25
    • «Тоттенхэм» крупно уступил «Фулхэму»
  • 22:25
    • Дубль Бернарду Силвы обеспечил «Ман Сити» победу над «Ньюкаслом»
  • 22:04
    • Тухель сообщил о травме Кейна
  • 21:07
    • Диана Шнайдер уступила в финале турнира в Чарльстоне
  • 20:13
    • Дубль Винисиуса помог «Реалу» обыграть «Осасуну» в матче Примеры
    Все новости спорта

    «Детройт» обыграл «Баффало» и прервал серию поражений

    «Детройт» — «Баффало»: счет матча 4:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Детройт Ред Уингз Баффало Сэйбрз
    «Детройт» на своей площадке одолел «Баффало» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    «Детройт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Детройт»

    В составе «красных крыльев» голы записали на свой счет Кристиан Фишер, Патрик Кейн, Даниэль Спронг и Лукас Рэймонд.

    Единственную шайбу у «Баффало» забросил Тейдж Томпсон в большинстве.

    НХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Детройт» — «Баффало» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).
    Голы: Томпсон — 20 (бол., Далин, Так), 11:22 — 0:1. Фишер — 3 (Копп, Зайдер), 25:35 — 1:1. Кейн — 14 (Комфер, Гостисбеер), 37:40 — 2:1. Спронг — 17 (Фаббри), 53:52 — 3:1. Раймонд — 20 (п.в., Расмуссен, Копп), 58:53 — 4:1Вратари: Раймер — Луукконен (55:52 — 56:48, 57:02 — 58:53)Броски: 26 (8+12+6) — 26 (10+8+8)Штраф: 4 — 4

    «Детройт» прервал серию из 7-и поражений подряд. После этого матча «красные крылья» занимают 8-е место в таблице Восточной конференции с 74 очками в активе. «Баффало» — на 11-й позиции (69 баллов).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Бильбао команды обменяются голами
  • «Атлетик» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Медведев снова легко выиграет у Пола?
  • Пол — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Сможет ли «Лацио» прервать свою серию поражений?
  • «Фрозиноне» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 17 марта
  • Завтра в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Атлетик — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Пол — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Монпелье — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие