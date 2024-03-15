Андрей Назаров рассказал, что ждет от второго раунда плей-офф

Известный тренерподелился своими мыслями относительно стартующего второго раунда Кубка Гагарина.

«С интересом жду второй раунд плей-офф КХЛ. Первая стадия получилась интересной, в ней хватало различных ярких результатов, в том числе неожиданных: например, из борьбы за Кубок Гагарина вылетели оба прошлогодних финалиста.

В целом же уровень хоккея в КХЛ растёт, здорово проявляет себя молодёжь. Что жду от второго раунда? Прежде всего такой же борьбы, характера, высоких скоростей. И, конечно, чтобы всё продолжалось без судейских скандалов, пока фактор арбитража строго на втором плане, это радует. Кстати, прямо перед стартом второго раунда Кубка Гагарина сходил проголосовать на выборах президента России.

Это грандиозное и исторически важное событие для нашей страны, которое определит её будущее на ближайшие годы», — цитирует Назарова «Чемпионат».

Второй раунд плей-офф КХЛ начнётся 16 марта. Пары выглядят так: «Динамо» Москва — «Трактор», СКА — «Автомобилист», «Металлург Мг» — «Спартак», «Авангард» — «Локомотив».