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    НХЛ. «Флорида» обыграла «Даллас», «Рейнджерс» победил в гостях «Каролину»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 марта

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    Конор Бедард
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Оттава» — «Питтсбург» — 2:1 ОТ

    Российский нападающий гостей Евгений Малкин сделал результативную передачу.

    «Питтсбург» с 65 очками идет на 13-м месте в Восточной конференции. «Оттава» занимает 15-ю строчку с 56 очками.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Питтсбург» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Сандерсон — 8 (Джозеф, Жиру), 51:06 — 1:0. Бантинг — 14 (Карлссон, Малкин), 59:37 — 1:1. Батерсон — 23 (Штюцле, Сандерсон), 63:13 — 2:1Вратари: Корписало — Джерри (58:39 — 59:37)Броски: 39 (9+10+14+6) — 35 (12+13+9+1)Штраф: 9 — 11Наши: Зуб (21.48/0/+1) — Малкин (17.48/1/0)

    «Монреаль» — «Коламбус» — 3:0

    Российский вратарь хозяев Даниил Тарасов вышел на лед на 6-й минуте встречи после третьей пропущенной шайбы и сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив 19 бросков.

    «Монреаль» занимает 14-е место на «Востоке» с 60 очками. «Коламбус» идет последним — 54 очка.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Коламбус» — 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)
    Голы: Галлахер — 11 (Эванс), 0:21 — 1:0. Слафковски — 14 (бол., Мэтисон, Кофилд), 3:15 — 2:0. Рой — 4 (Джекай, Ньюхук), 5:48 — 3:0Вратари: Примо — Мерзликинс (Тарасов, 5:48)Броски: 23 (8+11+4) — 41 (22+8+11)Штраф: 10 — 8Наши: — — Воронков (14.20/2/-1), Проворов (20.42/0/0), Чинахов (4.57/1/0)

    «Баффало» — «Детройт» — 7:3

    Для гостей это шестое поражение кряду. Отмечаем игру нападающего «Сэйбрз» Зак Бенсон, забросившего одну шайбу и сделавшего две результативные передачи.

    «Детройт» с 72 очками занимает 9-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на 11-й строчке — 67 очков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Детройт» — 7:3 (4:1, 3:1, 0:1)
    Голы: Так — 18, 1:07 — 1:0. Байрам — 10 (Бенсон, Гринуэй), 10:09 — 2:0. Чиаро — 5 (Раймонд, Берггрен), 12:37 — 2:1. Бенсон — 7 (Гринуэй, Далин), 13:00 — 3:1. Скиннер — 21 (Бенсон, Козенс), 15:29 — 4:1. Клифтон — 2 (Томпсон), 24:27 — 5:1. Байрам — 11 (Томпсон, Гиргенсонс), 29:05 — 6:1. Раймонд — 18 (бол., Фаббри, Кейн), 29:29 — 6:2. Петерка — 21, 33:49 — 7:2. Уолман — 11 (Гостисбеер, Мяяття), 57:32 — 7:3Вратари: Луукконен — Лайон (Раймер, 15:29)Броски: 39 (13+14+12) — 24 (7+12+5)Штраф: 8 — 8

    «Филадельфия» — «Сан-Хосе» — 3:2

    Российские нападающие «Шаркс» Александр Барабанов и Клим Костин сделали по голевой передаче.

    «Флайерз» набрали 76 очков и занимают 6-е место на «Востоке». «Сан-Хосе» идет предпоследним на «Западе» с 39 очками.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Сан-Хосе» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Фараби — 19 (Фрост), 3:29 — 1:0. Задина — 11 (бол., Канин, Барабанов), 19:19 — 1:1. Фрост — 10 (бол., Конекны, Йорк), 29:20 — 2:1. Задина — 12 (бол., Канин, Костин), 33:34 — 2:2. Типпетт — 23 (Конекны, Йорк), 45:09 — 3:2Вратари: Эрссон (44:42 — 45:09) — Хрона (57:53)Броски: 41 (11+16+14) — 29 (10+10+9)Штраф: 12 — 10Наши: Гурьянов (10.53/0/0), Замула (18.00/3/0) — Барабанов (18.20/1/0), Костин (11.14/3/-1)

    «Каролина» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0:1

    Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал лучшим игроком матча, на его счету 28 сэйвов. Второй звездой встречи признан голкипер «Каролины» Петр Кочетков, отразивший 23 броска.

    «Рейнджерс» набрали 90 очков и занимают 3-е место в Восточной конференции. «Каролина» идет на 4-й строчке — 84 очка.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Рейнджерс» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
    Гол: Фокс — 11 (Крайдер, Линдгрен), 19:52 — 0:1Вратари: Кочетков (58:00) — ШестеркинВратари: Кочетков (58:00) — ШестеркинБроски: 28 (5+11+12) — 24 (11+5+8)Штраф: 4 — 2Наши: Кузнецов (15.37/3/0), Орлов (18.15/3/0), Свечников (19.09/4/0) — Панарин (16.58/0/0)

    «Миннесота» — «Аризона» — 4:1

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал второй звездой матча. Теперь у него 73 (33+40) очка в этом сезоне.

    Первой звездой был признан Райан Хартман («Уайлд») — автор второго гола своей команды. Третьей звездой признан вратарь «Уайлд» Марк-Андре Флери, отразивший 21 бросок из 22.

    Россиянин оформил дубль в игре и сделал голевой пас.

    «Миннесота» занимает 9-е место в Западной конференции, у нее 71 очко. «Аризона» с 57 очками на 13-й позиции.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Аризона» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
    Голы: Капризов — 32 (Фэйбер, Меррилл), 6:29 — 1:0. Бьюгстад — 16 (Карконе, Кессельринг), 28:08 — 1:1. Хартман — 17 (бол., Капризов, Годро), 38:16 — 2:1. Капризов — 33 (п.в., Миддлтон), 57:28 — 3:1. Фолиньо — 10 (п.в.), 57:55 — 4:1Вратари: Флери — Веймелка (56:56 — 57:28, 57:48 — 57:55)Броски: 31 (6+14+11) — 22 (5+9+8)Штраф : 4 — 8Наши: Капризов (22.10/3/+1) — —

    «Даллас» — «Флорида» — 3:4

    Вратарь гостей Сергей Бобровский отразил 27 из 30 бросков по воротам и получил приз второй звезды матча.

    «Флорида» с 94 очками лидирует на «Востоке». «Даллас» идет вторым в Западной конференции, у него 89 очков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Флорида» — 3:4 (1:0, 2:1, 0:3)
    Голы: Павелски — 24 (Робертсон, Джонстон), 3:53 — 1:0. Робертсон — 22 (бол., Павелски, Бенн), 27:48 — 2:0. Джонстон — 24 (Марчмент), 28:11 — 3:0. Райнхарт — 46 (бол., Барков, Ткачак), 32:52 — 3:1. Барков — 16 (бол., Верхэге, Монтур), 51:09 — 3:2. Беннетт — 16 (Ткачак, Форслинг), 54:00 — 3:3. Барков — 17 (бол., Верхэге, Монтур), 54:38 — 3:4Вратари: Эттингер (57:19) — БобровскийБроски: 30 (14+10+6) — 30 (10+11+9)Штраф: 8 — 10Наши: — — Куликов (15.04/0/-1), Тарасенко (12.06/1/-1)

    «Чикаго» — «Анахайм» — 7:2

    Лучшим игроком встречи стал 18-летний нападающий «Чикаго» Коннор Бедард, набравший 5 (1+4) очков. Для вундеркинда это личный рекорд сезона по очкам в НХЛ. Всего же у него стало 51 (20+31) очко в 52 матчах.

    У «Чикаго» стало 41 очко, он поднялся на 15-е место в Западной конференции. «Анахайм» располагается строчкой выше с 49 очками.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Анахайм» — 7:2 (1:1, 3:1, 3:0)
    Голы: Лисон — 9 (мен., Фаулер), 10:39 — 0:1. Донато — 9 (бол., Рэддиш, Атанасиу), 11:27 — 1:1. Лисон — 10 (Вааканайнен), 21:51 — 1:2. Курашев — 12 (Бедард, Фолиньо), 23:25 — 2:2. Джонс — 4 (бол., Фолиньо, Бедард), 31:49 — 3:2. Бедард — 20 (Курашев, Фолиньо), 39:31 — 4:2. Энтвистл — 4 (Атанасиу), 42:43 — 5:2. Курашев — 13 (Бедард, Фолиньо), 43:10 — 6:2. Т. Джонсон — 15 (бол., Бедард, Курашев), 50:06 — 7:2Вратари: Мразек — Гибсон (Достал, 49:18)Броски: 31 (18+6+7) — 29 (9+15+5)Штраф: 45 — 43Наши: Зайцев (16.27/1/-1) — Минтюков (17.26/1/0)

    «Калгари» — «Колорадо» — 2:6

    Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин признан третьей звездой матча, у него 3 (1+2) очка.

    Первой звездой матча признали Микко Рантанена («Эвеланш»), который забросил две шайбы и сделал две голевые передачи. Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон набрал 2 (1+1) очка.

    На 4-й минуте шайбу забросил российский защитник хозяев Даниил Мироманов. Для него это первый гол за новую команду.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Колорадо» — 2:6 (2:1, 0:5, 0:0)
    Голы: Рантанен — 32 (бол., Ничушкин, Маккиннон), 2:05 — 0:1. Мироманов — 1 (Кадри, Поспишил), 3:24 — 1:1. Дуэр — 2 (Юбердо, Пачал), 6:46 — 2:1. Мэнсон — 7 (Уокер, Кольяно), 24:52 — 2:2. Маккиннон — 41 (Ничушкин, Рантанен), 25:50 — 2:3. Ничушкин — 24 (Рантанен, Тэйвз), 27:53 — 2:4. Миттельштадт — 15 (Духайм, Тэйвз), 34:10 — 2:5. Рантанен — 33 (Макар), 39:14 — 2:6Вратари: Владарж (Вольф, 40:00) — АннуненБроски: 28 (9+10+9) — 38 (19+16+3)Штраф: 8 — 6Наши: Мироманов (19.50/8/0), Охотюк (8.23/0/0) — Ничушкин (21.03/4/+3), Тренин (15.22/1/0)

    «Сиэтл» — «Вегас» — 4:5 ОТ

    Российский нападающий гостей Иван Барбашев отметился ассистом, а его партнер по команде Павел Дорофеев забросил шайбу.

    «Вегас» находится на 8-м месте в Западной конференции с 77 очками. «Сиэтл» занимает 11-ю позицию с 68 очками.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сиэтл» — «Вегас» — 4:5 ОТ (0:0, 1:2, 3:2, 0:1)
    Голы: Бураковски — 3 (Маккэн, Картье), 24:14 — 1:0. Маршессо — 35 (бол., Барбашев, Айкел), 26:36 — 1:1. Дорофеев — 9 (Карлссон), 35:00 — 1:2. Бенайерс — 9 (Борген, Татар), 41:55 — 2:2. Танев — 6 (Белльмар, Ямамото), 45:21 — 3:2. Бьоркстранд — 17 (Толванен, Гурд), 51:30 — 4:2. Карлссон — 23 (Макнэбб, Теодор), 52:23 — 4:3. Маршессо — 36 (Стивенсон, Айкел), 59:43 — 4:4. Айкел — 20 (Пьетранджело), 63:01 — 4:5Вратари: Грубауэр — Хилл (58:27 — 59:43)Броски: 30 (9+13+6+2) — 35 (7+15+9+4)Штраф: 6 — 4Наши: — — Барбашев (19.21/2/-1), Дорофеев (12.37/2/+2)
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