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    Широков об успехе «Автомобилиста»: В этом сезоне наша команда психологически сильнее, чем в прошлом

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Ак Барс
    Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков высказался о результатах своей команды в нынешнем сезоне КХЛ.

    Сергей Широков
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    Сергей Широков

    «Насколько прошлогодний опыт плей-офф помог команде в нынешнем сезоне? Я думаю, такие игры закаляют характер команды, потому что нам нужно быть крепче ментально, крепче как команда. Воспоминание, конечно, неприятное, но время идёт.

    Новый сезон, новый плей-офф, необходимо сделать правильные выводы, а самое главное — нужно психологически подготовиться к этим играм. Я считаю, неудача в том году больше связана с психологией. Я уверен, что в этом сезоне наша команда психологически сильнее», — цитирует Широкова пресс-служба клуба.

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    • Напомним, что в 1-м раунде плей-офф КХЛ «Автомобилист» прошел «Ак Барс». Счет в серии 4:1. В следующем раунде плей-офф екатеринбургская команда сыграет против команды из Западной конференции.

    В нынешнем сезоне Широков провел 62 матча за «Автомобилист», забросил 13 шайб и сделал 18 голевых передач.

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