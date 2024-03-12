Широков об успехе «Автомобилиста»: В этом сезоне наша команда психологически сильнее, чем в прошлом

Нападающийвысказался о результатах своей команды в нынешнем сезоне КХЛ.

«Насколько прошлогодний опыт плей-офф помог команде в нынешнем сезоне? Я думаю, такие игры закаляют характер команды, потому что нам нужно быть крепче ментально, крепче как команда. Воспоминание, конечно, неприятное, но время идёт.

Новый сезон, новый плей-офф, необходимо сделать правильные выводы, а самое главное — нужно психологически подготовиться к этим играм. Я считаю, неудача в том году больше связана с психологией. Я уверен, что в этом сезоне наша команда психологически сильнее», — цитирует Широкова пресс-служба клуба.

Напомним, что в 1-м раунде плей-офф КХЛ «Автомобилист» прошел «Ак Барс». Счет в серии 4:1. В следующем раунде плей-офф екатеринбургская команда сыграет против команды из Западной конференции.

В нынешнем сезоне Широков провел 62 матча за «Автомобилист», забросил 13 шайб и сделал 18 голевых передач.