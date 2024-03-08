Источник: Кузнецов продолжит карьеру в «Каролине»

Российский нападающийперейдет из. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что «Вашингтон» продолжит выплачивать 50% зарплаты Кузнецова по контракту. Напомним, что россиянин получается $ 7.8 млн за сезон.

«Вашингтон» получил за этот обмен выбор в третьем раунде драфта 2025 года.

Напомним, что Кузнецов по ходу нынешнего сезона прошел процедуру помощи игрокам в НХЛ. После выхода из программы «Вашингтон» поместил форварда на драфт отказов, но ни один клуб Национальной лиги не взял игрока.

В нынешнем сезоне Кузнецов провел 43 матча за «столичную» команду, забросил 6 шайб и сделал 11 голевых передач.