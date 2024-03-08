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    Источник: Кузнецов продолжит карьеру в «Каролине»

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    Российский нападающий Евгений Кузнецов перейдет из «Вашингтона» в «Каролину». Об этом сообщает журналист Пьер Лебрюн.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    Стало известно, что «Вашингтон» продолжит выплачивать 50% зарплаты Кузнецова по контракту. Напомним, что россиянин получается $ 7.8 млн за сезон.

    «Вашингтон» получил за этот обмен выбор в третьем раунде драфта 2025 года.

    Напомним, что Кузнецов по ходу нынешнего сезона прошел процедуру помощи игрокам в НХЛ. После выхода из программы «Вашингтон» поместил форварда на драфт отказов, но ни один клуб Национальной лиги не взял игрока.

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    • В нынешнем сезоне Кузнецов провел 43 матча за «столичную» команду, забросил 6 шайб и сделал 11 голевых передач.

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