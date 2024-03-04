Тренер «Автомобилиста»: Забили гол и самоотверженно выстояли «5 на 6» в концовке матча

Главный тренер екатеринбургскогоподвел итог матча против(3:1, 3-0).

«Хотел бы поблагодарить ребят за самоотверженную игру, 30 блок-шотов, на себя всё поймали, Женька за нами подчищал. Понимали, что "Ак Барс" начнёт активно, настраивали на эту игру, где-то мы тяжело выходили из-под прессинга, но перестроились, реализовали большинство. Тяжёлое начало третьего периода, дали сопернику сравнять счёт, но забили гол и самоотверженно выстояли "5 на 6" в концовке матча.

Отсутствие Да Косты и Эберта? Тяжёлый вопрос, они в списке травмированных.

Как объяснить спад в третьем периоде? Мы играем против "Ак Барса", мастеровитая команда, они где-то начали прессинговать, мы старались не ошибиться, а получалось наоборот. Подсказали на лавке, чтобы играли с шайбой больше, немного звенья передёрнули, и Толя забил гол хороший.

Эксперты не ставили на "Автомобилист"? Старался не читать экспертов, должны были выходить и делать своё дело. Много кто что говорит, предсказать серию довольно сложно, мы идём дальше.

Какие эмоции перед четвёртым матчем? Они всегда положительные, небольшая усталость, но переспим её», — цитирует Заварухина «Чемпионат».

Следующий матч состоится в среду, 6 марта, на домашнем льду «Автомобилиста». Начало — 17:00 мск. «Автомобилист» в случае победы оформит выход в 1/4 финала Кубка Гагарина.