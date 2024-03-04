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    Билялетдинов: Ситуация сложная, но решаемая, мы не собираемся сдаваться

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Автомобилист
    Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итог матча против «Автомобилиста» (1:3).

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    «Команда играла неплохо. К сожалению, пока у нас проблема — не забиваем, хотя создаём. Какой бы соперник ни был, мы должны забивать, две шайбы за три игры — это мизер. Будем пытаться что-то делать. Очень хорошая оборона у "Автомобилиста", здорово они играют, но мы должны реализовывать свои моменты.

    Чего не хватило при счёте 1:1? Завершения. Пропустили шайбу ненужную, пока вот так складывается.

    Не получается играть с "Автомобилистом", как в регулярном сезоне? Они сейчас играют очень прилично, организованно, дерзко, хорошее движение и хорошая работа вратаря.

    Чего не хватает в большинстве? Эта проблема у нас есть, решали в течение всего сезона, она как была, так и осталась. Где-то получается, что-то нет, а в плей-офф ты не забиваешь — ты не забиваешь, надо использовать свои ситуации.

    Как поправить реализацию? Не хватает хитрости, простоты где-то, надо больше бросать не из самых удобных ситуаций, находить отскоки.

    Шансы "Ак Барса" отыграться? Ситуация сложная, но решаемая. Будем серьёзно готовиться, мы не собираемся сдаваться», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

    Следующий матч состоится в среду, 6 марта, на домашнем льду «Автомобилиста». Начало — 17:00 мск. «Автомобилист» в случае победы оформит выход в 1/4 финала Кубка Гагарина.

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